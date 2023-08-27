港姐︱4大愛妻號司儀晒愛的宣言　陳豪甩轆讀錯名

港姐今晚（27日）舉行決賽，由陳豪、陳展鵬、陳山聰和蕭正楠組成的「愛妻號」港姐司儀，被問到四人是否奉旨睇女？他們說：「當然，但睇稿緊要啲。」陳豪表示第一次做港姐呢類型的司儀，大家都要適應一下，阿蕭話：「我晚晚喺度loop啲港姐相，都驚畀老婆以為我睇女仔。」陳豪跟陳展鵬的太太陳茵媺、單文柔同時港姐冠軍，展鵬更是單文柔那一屆港姐的評判之一，追問當年他是否揀定文柔做老婆？他說：「唔係，但當時做評判我的而且確係揀單文柔，但唔係話揀佢做老婆，能夠娶到佢係緣分，係我嘅幸運。」

陳豪都被問是否一早睇定陳茵媺（Amy）做老婆？他賣口乖，仲勁冧老婆說：「唔係，娶到佢係我嘅幸運，Amy依家變咗，變得愈嚟愈靚，令到我自己都好自豪，所以我叫陳豪。」阿蕭即寸他說：「你依家應該叫陳自豪。」

四人甫開場即大展口才，阿蕭跟陳豪都有份主演熱播劇《破毒強人》，阿蕭說：「公司話今晚係選港姐，唔係宣傳劇集，所以唔好講《破毒強人》，唔好講《破毒強人》有幾好睇。」陳山聰表示公司找他們四人做司儀，因為佳麗的顏值好高，他們既靚仔又高大又有型兼有品味，而且做得司儀要入屋，他說：「我哋3個都係視帝有觀眾緣。」隨即指住阿蕭，未攞過視帝的阿蕭即充滿自信說：「我都係視帝，只要我努力、好長命，我相信總有日會成為視帝。」3位拍檔即刻表示支持他，他笑說：「咁你哋今年唔好拎啦。」展鵬說：「TVB唔頒畀你，我頒畀你。」

他們在鏡頭前又發表愛的宣言，雖然今晚可以睇靚女，但山聰答應老婆：「我唔會行近佳麗。」阿蕭說：「我唔會同佢麗有身體接觸。」展鵬說：「我唔會眼望望，同佢哋有眼神交流。」陳豪說：「我唔會請佢哋飲咖啡。」最後四人齊聲說：「我哋唔會抄牌。」

他們又表示做得司儀，一定要係港姐粉絲，山聰、阿蕭表示年年都坐定定在家中睇港姐競選，展鵬：「我唔係睇電視，我日日喺屋企睇住香港小姐，睇咗5年。」陳豪即說：「我仲犀利，睇足10年，仲愈嚟愈好睇，愈嚟愈鍾意睇。」全場拍爛手掌。

不過四人始終是第一次做司儀，難免表現生硬，有甩漏，全程要睇住稿讀，跟佳麗互動不到，佳麗答話，他們照顧講番稿的台詞，變成九唔搭八，陳豪更將梁超怡讀錯成梁「蕉」怡。