處男做港姐司儀被插照稿讀　陳豪：自己睇番都唔舒服！

無綫劇集《破毒強人》臨近結局周，今日（29日）一班主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛和郭柏妍等到荃灣宣傳，並一起公布劇集收視報捷的好消息，電視台黃金時段連續3周收視冠軍，而社交平台總播放量更突破3.7億，成績理想。

陳豪和胡定欣齊穿上黑衫，笑言配合角色關係，會Keep住着黑衫，定欣表示劇集倒數最後10集，但網上平台已經播完大結局，她亦有偷睇，開心收視一路上升，對於之後每集都有人死，她賣關子：「集集有人死，有關鍵人物會死。」陳豪劇中飾演患癌症末期，他笑說：「可能文華唔使死呢！」他笑說有網民問他文華酒店是否他開，令他啼笑皆非。有指陳豪可憑《破》劇再奪視帝，他覺得劇集無論收視口碑都節節上升，作為演員都想收到不同題材的劇本，他指劇中每位演員角色都跟以前不同，大讚劇集拍出電影感，聲樂也很吸引，問到對視帝的信心？他笑言：「太早喇！」定欣亦指觀眾投入度好高，有自己幻想的想法，故劇集發展出來令觀眾好意外，覺得是一件好事。

陳豪表示禁子女睇劇，但細仔和老婆陳茵媺有看他做港姐司儀，問到老婆有否怪他掛住睇女仔？他笑稱：「稿都未睇得掂，冇時間和精神睇，雖然我好想望。（網民話你照稿讀，同港姐欠缺交流？）講得好好，自己睇番都唔舒服，但求過關，唔好講錯字，唔好空白，做司儀係需要時間磿練，第一次OK，他日再訓練我應該係好出色司儀，因為我係Moses Chan，即係MC。」自言會夠膽挑戰下屆再做港姐司儀。

他表示不清楚誰是大熱，他只知15號冠軍，中文名也讀不出，被定欣取笑他不知誰是今屆港姐冠軍。對於網民覺得賽果不公，他認為一定有人開心有人不開心，有人贏就有人輸，自己教小朋友都會教他們接受失敗緊要過接受成功，因為將來會失敗好多次，如何重拾自己再重新出發，是一個智慧。