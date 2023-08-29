東冲有料到：泰國的完蛋

泰國有不少以蛋為食材的料理，其中蟹肉蛋糕便十分流行，圖中所見是我至今吃過最好食的一個。（胡慧冲提供）

看到這個標題，可別誤會以為係泰國玩完的「完蛋」，實情是介紹泰國一些完美的雞蛋美食。

雞蛋不過是很普通的食材，但泰國人卻將之炮製出千變萬化的美味菜式。

最簡單莫過於每日於街邊的一些平民美食，例如售價不過約THB20（約HK$4）一客飯，但都會配以一隻煎蛋。可別看少看這隻煎蛋，事關這隻添加了大量的油來煎製，令蛋邊非常脆口，入口特別有口感。這樣的一隻煎蛋，加添鮮醬油及白飯，已經是很美味的一餐。

除此之外，相信大家也吃過泰式炒河，炒河粉當然是以河粉當主角，但部分高級餐廳會喧賓奪主，將雞蛋變成主角，把蛋煎成薄皮來包住河粉，而且蛋皮更往往雕花，如此富心思的料理，相信只有泰國才能品嘗得到。

不得不提的，還有近年十分流行的蟹肉蛋糕。所謂蟹肉蛋糕並非甜品蛋糕，而是用蛋製成蛋糕模樣，內裏加入極多蟹肉。最享負盛名的當然係米芝蓮一星的輝姐出品，她的蟹肉蛋糕可謂價值不菲，曾幾何時為電視節目前往採訪，她的女兒說要為幫我特別炮製一個，出品真的是既大件又有多蟹肉，卻想不到事後要付THB3,000（約HK$667）埋單。

相關的做法一傳十、十傳百，現時很多餐廳甚至Foodcourt都有供應，售價有平有貴，基本上一個約THB200（約HK$44）便有交易。相中所見的一個，是我至今吃過最好食的一個，售價為THB500（約HK$111），口感十分實淨，切開後可看到內裏有豐富的蟹肉，我便獨享了一整個，並沒有加飯，十分滋味。

其實類似的蛋糕現時於泰國並不難搵，最緊要係好食、香口及內裏材料豐富，加點蟹肉便搞掂，絕對係人間美食，有機會到泰國的話你也可試一試。

胡慧冲