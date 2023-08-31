星玄︱謝安琪官恩娜掀回憶殺　網友激讚凍齡有術

8月31日原來係戶外聚餐日，喺呢一日大家都會拎曬啲嘢食出戶外食，享受陽光同埋新鮮空氣，大家有時間都不妨出去chill吓。今日亦都係農曆係七月十六，適宜大事勿用，最旺生肖係蛇，今日財運旺，記住機會係唔等人，要好好把握。謝安琪就係屬蛇，前排佢就忙住拍新劇《法與情》，經歷咗多個月嘅拍攝之後，最近終於煞科，喺拍攝期間，佢要着住件律師袍，捱住差唔多成40度高溫去做戲，果然專業，老公張繼聰仲變成大隻Fans送上應援物，搞到Kay當場O嘴。雖然近排佢忙錄音同埋其他工作，但係就好恨去旅行，所以就喺屋企自製度假風，仲影咗輯靚相添，連佢自己都覺得好Work，雖然今日財運好旺，但唔好掛住工作都要放鬆休息吓。

謝安琪近期就遇上淡出幕前嘅性感女神官恩娜（Ella），二人老友鬼鬼，難得同場當然要合照，仲搞笑指Ella係互相吹噓協會會員，至於老公張繼聰就縮喺後面，淪為布景板。原來二人已經8年以上冇見面，難得2大女神激罕同框，網友都大讚佢哋凍齡有術。

今日嘅幸運之星係白羊座，白羊座嘅朋友運氣好到不得了，容易喺職場佔優勢，黃婧靈（波波）就係白羊座，擁有豐滿身材嘅佢，係唔少網民心目中嘅女神，早前佢就喺社交平台上面出po，搣甩文青look，着住件有Cutting嘅黑色泳衣出海玩，大晒事業線同埋白滑水蛇腰，仲要望住個鏡頭回眸一笑，真係想電死人咩，唔好話職場，其實波波去到邊度都佔盡優勢啦。至於獅子座嘅朋友，今日愛情運極好，同伴侶相處融洽甜在心頭。