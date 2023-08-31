玩爆深圳周邊　極限挑戰喪打卡

有晒頭盔同防滑襪，玩得安全！（設計對白）（相：小紅書＠小袁遛豬）

今年深圳蓮塘口岸與香港香園圍邊境管制站全面開放通關後，愈來愈多港人北上消費，單是7月份入境處便錄得超過468萬人次北上，十分誇張。今次趁住周末前夕，同大家介紹深圳周邊好去處，鍾意刺激玩意可到東門町歡樂城，靜態一點則可逛金啤坊及仙湖植物園打卡，附近仲有至Hit搵食熱點，由朝玩到晚都冇難度。

網紅運動公園

東門町歡樂城位處深南東路百貨廣場，樓高5層各有不同設施及主題，愈往上走就愈刺激。1樓是羅湖首家網紅運動公園「核客極限挑戰」所在，佔地2,000平方米，提供高空飛索、空中單車、攀岩、速降、蜘蛛塔、自由彈床等40多項刺激玩意，每樣都可於2小時內無限暢玩。必玩高達4層樓的旋轉滑梯，玩家需雙手抱肩，然後躺於魔氈上俯衝滑落，刺激度爆燈。

4樓另一Wargame場所「超級任務.真人CS」，以絕地求生為主題，把槍戰及密室逃脫玩法合二為一，至啱約埋班Friend組隊挑戰。追求速度的話可到同層的「極速卡丁車俱樂部」，卡丁車速度高之餘，賽道彎多路窄，肯定玩到熱血沸騰。場內其他玩意包括射箭場、VR館及擁有近1,000台遊戲機的電玩城等，總有一處適合貪玩的你。

啤酒廠房處處好拍

粵海金啤坊前身為金威啤酒廠一廠，經活化後改建為藝術中心，原址內的水泥廠房、發酵筒倉、易拉罐室、污水處理站等全都保留下來，工業風建築物加上歷史氣息，難怪能成為文青打卡熱點。此處更不時舉辦文化活動，早前深港雙年展便選址於此，共吸引65萬人次參觀。臨走前不要忘記去「老爺鮮釀」歎番杯手工啤酒，此店擁有智能自助打酒技術，一杯酒嘅價錢就可飲到幾十款啤酒，好杯中物人士必到。

植物園區風光明媚

仙湖植物園是國家4A級旅遊景，佔地546公頃，集植物收集、研究、科學知識普及旅遊觀光休閒為一體。園內植物多達12,000種，並分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等景區。最多人去的是沙漠植物區，種滿半球形的仙人掌與多肉植物，影出來的效果相當有趣。鑑於園區極大，不想行的話可租借電動遊覽車來回不同景點。另建議各位帶備防曬衣物及驅蚊用品呢！

影友搵食好去處

深圳愈來愈多人鍾意蒲Cafe，最近中國首家Café Leitz便落戶於萬象城，兩層白色建築一樓是咖啡室、展覽廳及售賣區，展品包括各式中古相機及攝影大師作品。二樓則是學院區，內有教室及客服中心等。飲品名稱皆向Leica致敬，例如「經典M瑪奇朵」、「0.95椰香咖啡冰沙」等，又有Valrhona奧地利朱古力蛋糕等輕食，保證拍友大快朵頤。