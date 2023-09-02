32C陳天仁爆男友特殊癖好　自嘲：我唔夠狂野

台灣女星陳天仁，有着甜美外貌及32C傲人好身材，2010年因喺觀眾席着兄弟象波衫打氣應援，出眾外表更被網友封為「象迷娘」。而自從今年4月宣布同結婚2年多嘅老公周孝安離婚後，尺度似乎大解放，不時喺社交網激騷傲人好身材派福利，早前更喺節目上自爆男友帶小三返屋企「偷食」外，日前更爆出男友有「特殊癖好」，尺度之大聽到唔少嘉賓嘩嘩聲！

日前受邀上訪談節目嘅陳天仁，透露第一次同男朋友發生關係時，心情又驚又緊張，但經過一輪事前熱身後，竟然發現男友嘅「弟弟」毫無反應，由於從未遇過呢種情況，令佢忍唔住心諗：「現在該用甚麼樣的方式讓這件事情繼續順利下去？」話晒都要「你情我願」成件事先可以繼續落去，可惜最後男友都無一啲反應都無，惟有尷尬結束是次回合。

原本第一次「無疾而終」，陳天仁以為係男友太緊張，點知第2次準備再發生關係時，男友「弟弟」都仲係冇反應，搞到佢以為又要尷尬收場之際，男友突然用命令式語氣叫佢舔胸前「提子」，令佢瞬間驚覺：「所以其實上一次跟這一次沒有成功的原因，就是可能我不夠S，不夠主動、不夠狂野！」陳天仁更補充道：「他跟我講了很多類似這種命令，然後我真的嚇歪了，男友竟然有這種性癖好。」