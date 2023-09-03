游學修飽受頸傷煎熬：痛到起唔到身！

藝人游學修主演舞台劇《極地謎情》首場演出遇上十號風球高掛，被迫延後1天正式踏台板，目前完成的兩場演出愈見順利，不過原來他早前飽受頸傷煎熬：「有日痛到喺床喺起唔到身。（嚇親女友陳苡臻（Jessica）？）唔好話佢，我都嚇親自己，後來去咗醫院睇急症，醫生話我做運動姿勢唔啱，所以遲早都會發出嚟，經過針灸等，依家好番好多嘞。」

今次第4度參演舞台劇，游學修坦言：「第1次演出時，我要挑戰唱跳，而今次全劇得嗰兩個人演出，所以對白冗長。（有興趣挑戰獨腳戲？）我比較想做棟篤笑，平日自己都幾Funny嘅，或者等40歲就去試吓。」問到女友對他今次演出評價如何？他笑言：「佢梗係話OK，不過我就問咗佢作為一個觀眾嘅意見。其實未演出前，佢有幫我讀劇本，大約知發生乜事。（叫佢場場都嚟睇？）咁又唔使，佢睇多兩、三場啦。」

完成舞台劇演出後，他將會與網上頻道拍攝，飛往加拿大、英國及冰島等地見粉絲，行程預算兩星期：「因為我哋個頻道剛好3周年，粉絲投票我哋去啲3個地方，我就寫低約佢哋喺邊度等，但到時未必有人嚟，哈哈！我咪當自己去旅行囉。」