天羽希純 「峰」芒再現！

運動員難免要面對傷病困擾，但只要意志力夠強，小小苦楚等於激勵，康復後依然可以喺競技場上發光發熱！喺日本樂壇，有位「天使」勁黑仔，病愈復出冇耐又喺舞台跌倒，幸好經過治療後，總算企番起身，仲喺寫真界再現「峰」芒，佢就係「適乳天使」天羽希純！

氣質清純

家陣好多日本女藝人都鍾意「一腳踏幾船」，最常見係一邊喺樂壇搵食，一邊拍寫真，希望趁後生吸金吸人氣，脹奶嫩妹十味就係最佳人辦，而同樣嚟自美少女組合「#2i2」嘅天羽希純，亦喺寫真界撈得好掂，仲獲得「適乳天使」嘅稱號。

今年27歲嘅希純，人如其名，個樣生得俏麗可愛，雙眼精靈又迷人，散發出清純氣質，笑容勁甜，足以令人暈得一陣陣！講到身材，阿妹比隊友十味更吸引，一來高挑纖瘦冇贅肉，二來肌膚白滑又鮮嫩，最緊要係胸前嗰對質感天然嘅G奶，生得脹卜卜又夠堅挺，着起泳衣好有睇頭！

病完又傷

天羽希純早喺2013年展開藝能人生涯，當時藝名叫伊藤美羽，先後加盟多個美少女組合，包括盛產巨乳妹嘅仮面女子、Prism、READY TO KISS等等，去到2020年正式成為#2i2嘅成員，並一直活躍至今。另外，希純得到大班宅男粉絲支持，首隻寫真映像作品喺宣傳期間已火速售罄，成績相當理想。

不過，希純呢兩年嘅健康運似乎麻麻，2022年因為扁桃腺出問題而需要休養一段時間，好番之後又喺今年4月受傷，不慎喺一次舞台表演中跌倒。幸好阿妹經過治療後，終於康復，工作量逐漸回升，寫真演出同以前一樣咁活潑，一眾粉絲總算可以放下心頭大石！