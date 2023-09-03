與玄彬同場打Golf　王丹妮直言超夢幻

女星王丹妮（Louise）近日應品牌之邀到瑞士出席高爾夫球錦標賽，現場還有韓國男神玄彬、邱淑貞女兒沈月及日本女星水原希子等。由於今次活動需要打高爾夫球，Louise為了在球場上有最佳表現，故出發前密鑼緊鼓地練習。

講到跟玄彬同場，Louise坦言心情非常興奮，她透露一直非常欣賞玄彬，早前更入戲院支持他主演的電影《24小時救參行動》，並且非常喜歡他演出的韓劇《愛的迫降》，大讚對方是外形俊朗的實力派韓國演員：「我好鍾意佢喺《愛的迫降》嘅演出，今次可以喺劇中取景地瑞士附近同佢傾偈、影相，感覺超夢幻，佢真誠又有禮貌，令我心跳加速，希望有日能夠以演員身份同佢合作，就算只係諗吓已經好開心。」

另外，Louise在活動中也有跟水原希子及其妹妹水原佑果一起打高爾夫球及聊天，由於大家都是打高爾夫球的初哥，加上都很喜歡日本時裝文化，所以全晚有聊不完的話題。

Louise今次行程緊密，在當地只逗留了短短數天：「總結今次瑞士行程，覺得幾日真係唔夠，已經開始掛住瑞士嘅新鮮空氣、蔬果同好好食嘅芝士。希望將來有機會去瑞士，來個深度旅遊啦！」