陳苡臻未有計劃結婚　葛綽瑶未有對象但恨生仔

藝人湯令山、陳苡臻（Jessica）及葛綽瑶（Yoyo）今日（5日）出席銀行產品活動。為該產品拍攝了廣告的湯令山，笑言最好玩的是為角色配音：「第二次配音，幾年前試過幫一套動畫配音，每次聽返自己把把都好好笑，因為唔似平日嘅自己，古古怪怪咁。」喜愛看動畫的他指兒時也會坐在電視機前邊看邊扮配音，表示若有機會會再試。另他指近期剛錄好新歌及拍MV，預計一兩星期內推出：「每次拍MV都會諗好多新嘢，希望畀Fans驚喜之餘都畀到自己驚喜。」

對於男友游學修早前公開表示想結婚，Jessica表示二人有傾過但未有計劃：「仲後生依家事業為先，唔心急，30歲後先考慮。」她表示稍後會到加拿大拍攝獨立電影：「係新嘗試，同埋第一次去加拿大，會帶埋媽咪一齊去順便玩下。」她透露回港後會為另一新片開工，問到有否想過與男友情侶檔接戲？她説：「如果有啱嘅角色我都唔介意，可以扮兄妹、父女或者我做繼母，扮母子就唔似，因為我個樣細過佢。」身旁Yoyo則自爆恨結婚生仔：「不過十畫未有一撇，連結對象都未搵到。（擇偶條件？）孝順、乖仔同錫我。」她笑言自己是宅女，異性朋友不多，亦未有追求者，故暫時以工作為先。近期劇接劇的她，表示也很喜歡拍綜藝節目，因覺得好好玩。