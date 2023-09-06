星玄︱「東張女神」李旻芳對抗負能量　小背心晒美胸射水

9月6日係對抗拖延日，如果大家平時有拖延嘅習慣，不如趁今日克服佢，將唔願意做嘅任務即刻處理。今日亦都係農曆七月廿二，適宜交易出行嫁娶，最旺生肖兔，屬兔嘅你哋今日人緣好運勢強，能夠為身邊人分憂，有利拓展人脈。「東張女神」李旻芳就係屬兔，佢早排採訪女大學生遭老闆性騷擾事件，鏡前佢聽到眼紅紅，強忍淚水兼安慰對方，被網民大讚專業，佢話工作上難免吸收唔少負能量，但係就搵到啱自己嘅減壓方法，就係放假咩都唔理，所以佢都喺今個夏天大解放，着黑色低胸小背心，大晒34C美胸，見佢拎住水槍射水，仲笑到見牙唔見眼，睇嚟工作真係冇影響到佢嘅情緒，話你今日能夠為身邊人分憂，其實你返工都做緊啦。另外屬狗嘅人，事業與財運都好好，付出愈多，自然收入愈多。

今日嘅幸運星係山羊座，你哋人逢喜事精神爽，做一啲自己感興趣嘅事，視帝陳展鵬正正係山羊座啦，早排做完港姐司儀嘅佢，話從來都冇諗過，一做就做最大嘅，好耐冇試過呢種興奮得來又刺激嘅感覺。另外，佢早排喺美國舉行嘅演唱會反應熱烈，女Fans狂叫話佢靚仔有型，男Fans仲癲，趁佢落台握手時衝上去擁抱，不過為咗趕返香港拍新劇《逆天奇案2》，所以今次只做一場，年尾再繼續開演唱會咁話。而有女萬事足嘅煎Pan，就話生女着數，仲話愈多愈好，老婆單文柔都話會考慮追多個，至於係咪計劃緊就保持神秘，煎Pan你今日人逢喜事精神爽，唔單止造人，做乜都會順順利利。