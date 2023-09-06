最美臉孔Nana穿搭　穿出9頭身大長腿

最近熱門漫畫改編韓劇《假面女郎》講述了外表平凡的上班族，晚上帶着面具搖身一變化身為跳舞女郎。女主角採用了新人演員李韓星，因太過適配原角色而造成話題熱度。另一話題熱度在於飾演女主角整容後的林珍娜Nana，其絕美外貌連續兩年被評為世界最美面孔，還有著超長大美腿，其實她平時的穿搭很適合想要嘗試冷艷風格的女生參考，大家不妨一起來看看吧。

冷艷風格連身裙

Nana是韓國女團After School的前成員，之後與團隊成員組成3人團體Orange Caramel，以甜美可愛的風格引起大家的喜愛。之後的Nana在2014、2015年「TC Candler」獲得第1名的成績，其精緻面孔與超模水準的身材比例，讓她在一眾女明星中突圍而出。集甜美與冷艷於一身的Nana喜歡穿着緊身one piece，不用費心搭配就可以露出完美的身材曲線。她選擇了充滿夏日風情的顏色搭配，以杧果黃手袋搭配芭比粉裙子與墨鏡，鮮明色彩打造出艷麗風格。

Y2K甜酷風

除此之外，她也穿上近期熱門的Y2K穿搭，以露出纖細的腰部為重點。上身穿着短版衣服，以緊身設計為準則，下身則穿着牛仔短裙或寬鬆剪裁的低腰褲。這樣很大程度可以露出腰部曲線，而且也會從視覺上讓人看到肚子以下的腿長比例。服飾的元素包括做舊針織、拼接牛仔、綁帶設計等，顯得既甜美又型格。

條紋衫疊穿

另外，Nana平日的分享中，有着非常能夠展現穿搭功力的疊穿技巧。若是將兩件風格迥異的衣服疊穿，變成複雜的風格，就不是人人都可駕馭得了。Nana以條紋長袖衫作為打底，再外搭一件純色的T恤。雖然在現在的天氣下疊穿還是會比較熱，但大家可以先參考等到秋日再穿。