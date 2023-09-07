馮盈盈攻讀碩士　工作兼顧學業消瘦不少

前港姐冠軍馮盈盈、藝人謝雪心、黎燕珊及薛家燕等今晚（7日）到西九戲曲中心，欣賞由羅家英導演、汪明荃監製，由二人合演的《蝴蝶夫人》慈善場。盈盈表示乃專盛來捧家英哥及阿姐場：「自己平時少機會睇粵劇，難得今次可以睇到粵劇型式嘅《蝴蝶夫人》，好想跟阿姐同家英哥學嘢。」她指自己未試過演舞台劇，直言有機會也想一試，談到演舞台劇最緊要懂執生，盈盈説：「我有做開司儀，平時直播大騷都需要執生，我諗將佢哋用喺舞台劇，有啲即興發揮應該幾好玩嘅。」

正於港大修讀碩士的她，比之前明顯消瘦不少，問到是否工作學業兩邊兼顧不夠休息？她表示最緊要做好時間管理：「好在返學嗰邊最近都好輕鬆，有啲可以網上上堂，所以都冇問題。（瘦咗喎？）因為有Keep住做運動，每日跑步。（仲有時間？）朝早6點起身囉。」她表示近期正為《逆天奇案2》開工，因劇情需要她正在努力學習滑浪：「學咗幾堂，希望學好啲，拍出嚟唔好畀人覺得咁初哥。（會水着上陣？）着長袖長褲滑浪衫，因為要安全，要趴喺塊板又好多動作，所以冇辦法走美觀啦。」她指到達滑浪地點至少需要行30分鐘山路，故運動量很大，她笑謂：「又要型又要靚又要滑到真係好大挑戰。」