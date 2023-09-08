星玄︱吳卓羲化身健身教練　肉搏「中國第一美胸」徐冬冬

9月8日係世界物理治療日，呢一日係等大家認識到物理治療，對於促進健康有幾重要。今日嘅幸運星處女座，幸運指數係第一，身心都處最佳狀態。吳卓羲就係處女座，近年北上搵真銀嘅佢，嚟緊就會同「大灣仔」張智霖、謝天華、梁漢文、林曉峰等，飛到馬來西亞開演唱會，早排佢就去到當地暖場同謝票，見到現場萬人空巷，加全場尖叫就安樂晒，不過佢好搞笑咁話自己片酬最平，Chilam一個可以頂佢哋幾個。除咗籌備演唱會，鍾意收藏玩具嘅佢，仲搞咗巡迴玩具展，分享咗超過300件私人珍藏玩具，喺佢眼中呢啲係獨一無二嘅藝術品，仲計劃緊喺新加坡、北京、上海、香港等展出，話好想同古天樂合作添，今日嘅你狀態咁好，無論演唱會抑或玩具展，都一定大把人嚟捧你場嘅。

吳卓羲最近就同有「中國第一美胸」之稱嘅內地女星徐冬冬，合演新片《老闆娘3》，對方有性感演出，盡現展曲線身段，大晒豐滿性感上圍。至於吳卓羲喺戲中飾演健身教練，仲係徐冬冬嘅下屬，二人都唔少對手戲，經常都要埋身肉搏，所講嘅係動作打鬥場面，當然唔少得感情線啦。另外雙魚座嘅朋友，會獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

今日亦都係農曆七月廿四，適宜祭祀、嫁娶、移徙，最旺生肖係牛，牛仔牛女事業運強，容易得到貴人提攜，前途一片光明。「港產AV女優」素海霖就係屬牛，佢上個月就發表咗第三部作品，仲話作品題材難度極高，希望自己拍一部得一部，佢都順應網民要求，喺新作入面加咗廣東話，仲爆出多句金句，認真敬業呀。其實佢都真係好錫Fans，唔單止搞過Fans見面會，亦都有公開招募密友會員，提供一大堆專有福利畀大家，素海霖你今日事業運咁強，公司又咁器重你，應該仲有好多作品等住你拍。