炎明熹出道兩年升呢監製　後援會落重本迎處女個唱

「聲夢人氣王」炎明熹出道兩年已被封小天后，近日再下一城，為新推出的單曲兼任創作及製作，正式升呢「炎監製」！人氣高企的她下月舉行處女個唱，其粉絲後援會出心出力造勢，頭炮於今日􎑊在銅鑼灣的巨型幕牆播放MV，以銀彈政策為偶像助攻！

年僅18歲的炎明熹（Gigi）可謂人生勝利組，出道短短日子已名利雙收，既有龐大粉絲群，又在內地、香港工作不斷，早前被爆3個月速賺500萬，吸金力驚人！下月她將願望成真舉行首個個人演唱會，門票上月底公開發售，短短90分鐘已清倉，加推一場亦火速售罄。

近日她作出新嘗試，首度參與新歌《回甘》的創作及製作，歌曲講述她成長過程中的溫暖回憶及美好，將爸爸的肩膀及外婆的故事等一一記載。首次擁有「話事權」的她對作品相當重視，但由於經驗尚淺，除獲資深音樂人Johnny Yim、Gareth Chan等從旁協助外，監製一職亦是聯合上陣。而她另一首新歌《Little Magic》推出兩個月已錄得逾300萬點擊，成績相當不俗。

參演央視中秋晚會

另外，由於處女個唱一票難求，粉絲紛紛跪求再度加場！據知無綫方面近日開會研究加場的可行性，但因場館檔期問題，再加場只能另覓日子，加上要配合Gigi的上課日，更添難度，故各方正努力騰出空檔，以滿足一眾粉絲。而為迎接偶像的「第一次」，Gigi後援會一早準備好連串攻勢，頭炮大灑金錢，今日起一連7日在銅鑼灣百貨公司的大型幕牆喪Loop其歌曲MV。

忙個唱之餘，Gigi亦兼顧內地工作，繼今年初及早前獲央視邀請演出後，本月底又參與中秋晚會，與內地著名歌手檀健次合唱鄧麗君的粵語歌。日前檀健次受訪時，大讚Gigi唱功好：「雖然沒有看過她唱現場，但透過Demo覺得她的聲音很有質感，覺得她是一位年輕的實力唱將。」Gigi則自爆綵排時因跳錯舞步而緊張，幸獲前輩檀健次鼓勵才放鬆。

錯過大學迎新活動

獲取錄入讀理大心儀科目Scheme in Fashion的她，前日於會展舉行的《香港國際時尚匯展》被網民野生捕獲，與一眾師生同行的她，合照時低調地靠邊站，但仍輕易被認出。據知，她被學校選為4位代表之一，參觀學校於時尚匯展擺放的攤位，對新生來說相當巴閉！對於大專院校的迎新活動相繼爆出風化案及意淫活動，她直言有留意新聞，但未作評論。由於工作關係，她未有參與迎新活動，自覺雖然慢熱，但若參加亦易於跟同學溝通，不過既然上天安排她工作，她便順其自然。