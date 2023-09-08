《造星V》三甲未簽ViuTV　KC寸爆組團襯唔起亨仔

ViuTV選秀節目《全民造星V》三甲，冠軍Lyman（香胤宅）、亞軍KC（黃家灝）及季軍亨仔（陳鎮亨）上月誕生，日前接受3子接受專訪時，坦言尚未跟ViuTV簽約，但並非「吊高嚟賣」，而是各有所想，其中Lyman自爆條件多：「我有List嘅，但唔方便講出嚟。（關錢事？）關好多嘢。」KC就想往「舞王」方面發展：「想令大家了解同鍾意跳舞，但拍嘢、唱歌都會照做，只係分次序啫。」而尚攻讀機械工程師大學課程的亨仔就主攻歌壇，不過又擔心母親阻入行：「可能阿媽未必唔肯，咁咪做Part Time賺家用，會畀10時間自己，如果36歲時仲唔成功，咪做番工程師囉，我真係好鍾意唱歌都冇計。」

Lyman、KC及亨仔雖然外型及性格各異，但因比賽結緣而成好友，問到可考慮組男圑？Lyman、KC似明玩亨仔謂：「我哋嘅聲音襯佢唔起喎。」亨仔則覺得可以齊拍劇，KC自薦演精神病患者，笑謂：「因為我成日覺得自己好快有精神病，想睇吓自己係咪真係病，講笑啫，都有同公司搲角色，但暫時冇人睬我，寶姐（經理人）叫我學好咬字先。」3子更不約而同表示望和偶像周星馳合作，更數出曾看過周星馳的作品，如《審死官》及《武狀元蘇乞兒》等。

至於最想合作的女演員？已有女友楊安妮（Win Win）KC即露餡謂：「閃過林明楨，唔知點解。（做咩面紅？）呢度熱呀，如果對到戲係好開心嘅Moment，藝術角度會入戲啲，佢份人同做戲都幾近，好Pure。」又哈哈大笑否認愛其身材，強調只欣賞對方的才華，而Lyman及亨仔則情傾陳法拉，有謂合作機會微，前者謂會積極爭取，而後者則表示對方陪住自己成長，況且望掹她車邊晉身荷里活。