點止「五百年一遇」！千年罕見美少女絕世美顏仲難得

香港早前經歷罕見世紀大暴雨，令「五百年一遇」近日成為潮語，其實娛圈都曾經出現唔少「N年一遇」美女，由被徐克封為「五十年一遇」嘅大美人林青霞起跳，最高去到4000年都有，仲遍布中、日、台，絕對唔止500年咁少！

羅晴

打頭陣嘅就有「千年一遇美女」之稱嘅台灣代表羅晴，當年就讀台灣中央大學財金系嘅佢，不但靚到成為校花，因而登上台灣人氣綜藝節目《康熙來了》，更紅爆網絡，先後於內地及日本憑該稱號走紅，不過低調嘅佢並冇因為咁而入行做明星，近年則經常周遊列國，似乎生活富貴。

橋本環奈

同樣被稱為「千年一遇美女」嘅當然唔少日本女星橋本環奈，早喺2013年，14歲嘅佢憑住一張身穿校服嘅「奇迹美照」紅遍全亞洲，成為「N年一遇美少女」嘅始祖，佢亦戴住光環殺入娛圈，不過佢並冇恃靚生驕，反而喺動畫真人版電影《銀魂》中放低偶像包袱扮醜，做好演員本分表現專業，早前佢更盛傳年底嫁人，令唔少宅男心碎。

鞠婧禕

以為「千年一遇」已經好犀利？咁就錯啦，前女子偶像組合SNH48成員、內地女星鞠婧禕，當年出道時就被日本媒體形容為「中國4000年第一美女誕生」而爆紅，以高顏值着稱嘅佢不時被翻炒出道前嘅片段，惹來整容揣測，近年則不時被指暴瘦、走樣，事業上佢亦曾坦言得到該稱號後，反而遭受外界有色目光而飽受壓力。

齋藤飛鳥

其實「四千年美少女」唔止鞠婧禕一個，日本偶像女團乃木坂46成員齋藤飛鳥，就因擁有巴掌臉、大眼睛及可愛面容，被日本雜誌評選為「被神選中的美少女」及「四千年一遇美女」，而佢最令人印象深刻嘅，就係曾在節目上戴口罩測試臉蛋大小，結果口罩變臉罩，成為一時佳話。

哈妮克孜

其實「四千年美女」之上，仲大有人在，就係有「四千年難得一遇美女中的美女」嘅內地女星哈妮克孜，身為新疆烏魯木齊人，當年憑《一夢敦煌》舞蹈爆紅，甚至於內地網絡嘅「新彊美女」票選中，打敗當紅女星迪麗熱巴及古力娜扎等，成為「新疆第一美」！