劉濤分享完美體態煉成法　齊齊做辣媽

內地女星劉濤之前曾自爆體重73KG（約160磅），之後先開始注重體態及體重嘅佢，隨着努力減肥健身，如今更長年保持弗到爆嘅苗條好身材，並不時喺社交網盡騷粒粒分明嘅「冰塊盒腹肌」，凍齡有道嘅佢睇唔出已經45歲之餘，仲係2子之母，認真犀利！

而有住性感蜜桃臀兼零贅肉好身材嘅佢，其實為咗維持健美好體態都花咗唔心力同時間，劉濤曾喺社交網分享自己每日都會花75分鐘時間跑9公里步外，仲有做瑜伽、皮拉提斯、重訓，以及喺屋企都會做平板支撐，並表示：「生過小孩的媽媽最需要鍛煉的就是腹直肌，平板支撐是很好修復腹直肌的動作，如果新手覺得強度太大，可以先從跪姿練習。」

至於飲食方面，即使有着完美好體態嘅佢，仍然相當自律及嚴謹，剩係食蒸粟米、西芹、紅蘿蔔、車厘茄、西蘭花、腰果及蝦仁等，以粟米取代精緻澱粉外，加上適量嘅橄欖油、蛋白質及大量蔬果，唔止可以降體重體脂，就連腸道健康都兼顧，唔怪得劉濤連皮膚都白裏透紅，長期狀態大勇！

另外，對於如何Keep住完美體態，劉濤亦有一番見解：「想要擁有好身材，我覺得最重要的還是堅持，如果你練了一個禮拜、吃兩頓就特別容易反彈，就一定要堅持少吃一點，然後讓自己多出點汗。」並建議大定喺減脂期間以小米粥、紫薯、粟米等粗糧做主食，再搭配牛奶、蛋、蔬菜等清淡食物配合返身體所需嘅其餘營養，食得均衡自然就由內而外都咁靚。

最後，劉濤亦不忘分享最重要嘅減肥口訣「4點後少吃、8點後不吃」，並解釋道由於夜晚食嘢之後係身體最難消化嘅時間，所以建議8點後完全唔好食任何嘢，如果4點後先食晚餐，就建議減少攝取分量。事實上，唔止劉濤嘅減肥餐唔食晚餐，連張惠妹、許瑋甯等女星都係靠唔食晚餐，輔助減肥。