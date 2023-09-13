陳展鵬帶小豬比上節目　萌功大爆發扮嬲搶鏡

視帝陳展鵬與女兒小豬比為黎諾懿、陳敏之主持的無綫節目《爸知弊！你嚟湊吖！》擔任嘉賓，小豬比初時表現怕醜沒甚反應，展鵬只可「恐龍」上身氹阿女。之後展鵬與小豬比接受製作組安排的連番任務，包括「小豬比睇電視二揀一」、「小豬比接龍大賽」及「小豬比教爸爸整飯團」。第三個任務是製作組根據媽媽單文柔（Phoebe）事先指出的「展鵬弱點」進行針對式設計，Phoebe笑言：「佢唔識煮嘢食，如果佢湊小豬比，佢真係可能淥杯麵。佢都好似未試過自己單獨湊小豬比，都有啲擔心。」

經過首輪熱身任務，與主持諾懿及陳敏之混熟的小豬比精靈Level Up，在「接龍大賽」大晒萌爆表情包，包括聽到心儀卡通人物時Bling住眼點頭比讚，又連番亂答問題整蠱爹哋媽咪。其中一條「小豬比最唔鍾意做嘅事」，展鵬回答：「好多喎！坐定定食飯。」此言一出小豬比即翹晒雙手扮嬲豬，更大派交叉。展鵬又應製作組要求爆阿女口頭禪，包括：「我係咪好搞笑」及「你唔好話我啦」。當小豬比完全進入狀態後，製作組即安排Phoebe「偽裝」離開，留下展鵬獨自湊女。進入第三輪任務前，展鵬需應Phoebe要求教阿女「眼耳口鼻」英文生字，期間小豬比「聽啲唔聽啲」，更出奇不意使出「獅吼功」，嚇到展鵬一度「暈倒」。