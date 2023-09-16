賈曉晨難忍樊少皇粗心　驚爆想離婚

藝人賈曉晨（JJ）2016年下嫁年長9歲的樊少皇，婚後誕下兩女「小飯兜」和「小飯團」，早前她在社交網呻爆老公木獨無情趣，樊少皇其後又誤發「我們離婚了」的帖子，令離婚之說似層層。今日（16日）JJ現身西環出席由她代言的美容店主持剪綵儀式，同場還有DJ樂宜，JJ透露兩女跟她暫住香港，北京有工作便會兩地走，老公暫時也在港。被問到同樊少皇的感情狀況，她直認同老公感情處於邊緣，之前她看過一本書，講述一對結婚50年的老夫妻，每日都想離婚和「殺夫」，她開玩笑說：「我每日都諗50次離婚，想殺佢101次，（畀老公激親？）其實係好小事，但激到嘔血，佢粗心大意，令我好辛苦，我咁講驚得罪所有男仔。」她表示只是心裏面諗，並沒有付諸實行，因為實行起來會好麻煩，故每次想想當作發洩，她稱每次被激嬲，老公都會買包包氹她，她笑言：「送包包能醫百病。」

本月20日是她41歲生日，己收到老公送上新包包禮物，她稱老公脾氣好，雖然她經常想離婚，但老公從冇答應，她講笑：「如果佢同我離婚，佢會好辛苦，因為啲樓全部寫我名，離婚佢就要問劇組借住酒店。」原來JJ掌握屋企財政大權，物業遍布香港和內地，屋企地位超然。她生日原計劃是與兩個女兒開派對，現在可能相約好朋友食飯簡單慶祝。

至於工作方面，她表示想拍電影，不太想拍劇，覺得拍劇時間太長，好困身：「早排拍劇，我一開工，個女就入咗院，日日開工都好擔心，收工要睇住個女，24小時冇瞓過，好辛苦。」等女兒長大一點，才會接劇。