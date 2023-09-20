JW被爆鼻鼾聲驚人　反擊陳瀅醉酒實況

「痞子兄弟姊妹」周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）與朱敏瀚（朱仔）在無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》中，齊齊玩轉泰國清邁，他們首站去到有雙龍寺之稱的素帖寺參觀，之後齊齊回到Resort玩水，嘉洛和朱仔齊齊晒肌玩人造衝浪機，惟兩位陽光男孩型不過10秒，紛紛被人造浪衝跌，反而女將陳瀅大晒超強平衡力，表現出色！而嘉洛衝浪期間發生小插曲，不慎弄掉友情手繩。

另外，4人又在池邊享受泰式BBQ談談心，席間陳瀅大爆JW的鼻鼾相當驚人：「我用咗200幾蚊買咗個鼻鼾App，可以錄低鼻鼾聲，今朝起身睇見錄低咗5、6個鐘，我懷疑你打鼻鼾嘅次數多到整Hang咗個App，Hang到冇晒啲嘢！」JW亦不甘示弱反爆陳瀅醉酒實錄：「佢無啦啦打電話嚟喺度喊話：『You Don't Love Me Anymore！』我好無奈啦，跟住買咗紮好貴嘅花送去佢屋企，just remind her I love her。」場面搞笑。

而當他們去到夜市買宵夜，大頭蝦的嘉洛發現銀包不見了，心情即時跌落谷底，但其實製作組早已幫他拾回銀包，陳瀅與JW為「報復」嘉洛欺騙他們未能同來泰國，專登收埋銀包，陳瀅笑言：「呢個係佢嘅報應，等佢擔心多陣！」回到酒店後，他們玩小遊戲互相形容對方性格，連環弄丟手繩和銀包的嘉洛被指是最輪盡和最幸運的一位，隨後JW便拿出銀包歸還給嘉洛，令原本心情低落的嘉洛笑逐顏開，滿血復活！之後4人再玩小遊戲，輸掉遊戲的JW接受大懲罰要吃光所有芒果，她即叫苦連天說：「呢個遊戲對我嚟講好辛苦，因為我已經便秘咗幾日！」陳瀅即爆料說：「喺鏡頭後面，佢喺度喊住話：『我屙唔到屎呀！』」之後JW忍不住對天大嗌：「Let me shit tonight！」場面爆笑！