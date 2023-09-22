兄弟與酒密不可分　陳山聰飲大兩杯爆譚俊彥秘密？

繽FUN星網人氣節目升級豪華版《星級煮意》，由譚俊彥（Shaun）擔任「星級品評師」，每集與星級嘉賓講東講西，逢星期五在繽FUN星網播出，譚俊彥每集都會親自下廚招呼良朋親友，今集他特別準備了佐酒小食，因為今集嘉賓陳山聰與他一樣愛好杯中物，他們更是娛樂圈中難得的好兄弟，感情深厚，兄弟情與酒不能分割。

兩人感情由2016年合作拍無綫劇《天命》開始，山聰憶述在中國長城實景拍攝，當時天氣相當惡劣，冒雨在攝氏零下3度嚴寒下開工，知道要跟Shaun拍攝賜毒酒戲份，即急Call譚俊彥賜他私伙威士忌烈酒，飲真酒保暖。

去年他們再合作《十八年後的終極告白2.0》，拍攝兄弟決裂戲時，也用酒作了斷，山聰稱：「劇本原本寫我哋飲咖啡，我同佢都覺得好似爭少少，不如飲酒較好，同導演傾過，將場戲排到最後，兩個Take我哋飲完一支紅酒。」《十八年後2.0》山聰易服「Sophia」一角，話題爆燈，原來他與Shaun還有一場「攞你命」場口，由於劇情太爆太激而遭刪掉，Shaun笑言拍攝前自己都要飲酒壯膽，更自爆險些愛上山聰。

山聰自嘲以前做新人時只是一部無感情的「對白機」，如何練成今日的視帝，飲大兩杯面紅紅的他，還大爆好兄弟Shaun的小秘密，想睇就要click入來，欣賞《星級煮意》的足本版。