糖妹為宣傳棄靚樣　胡美貽面目全非

J2台全新綜藝節目《我要瞓鬥》，由曾比特（Mike）、陸浩明、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持。節目除了是一個遊戲真人騷，同時為觀眾帶來健康資訊。透過不同關卡設計及參賽者表現，觀眾可以了解到睡眠的重要性，提高大眾對睡眠與健康的關注。

節目以「鬥唔瞓」玩遊戲過關為主題，屆時14組共28位「瞓鬥師」挑戰睡魔，進行60小時馬拉松式競技真人騷。他們為免被淘汰出局，贏取終極10萬元獎金獎品，將會施展渾身解數爭勝。充足睡眠其實很重要，《我要瞓鬥》日前在社交平台推出「我要瞓鬥IG濾鏡」特效，等大家自拍後，見到「殘樣」作警惕。

最引起fans關注的，自然是剛於本月16日推出首支派台單曲《SiS》的女子組合XiX，4位成員梁善知（Crystal）、莊殷玥（Vici）、楊秉頤（Caitlin）同鄧曉殷（Kiele）拋開偶像包袱，向fans展示「唔夠瞓」樣，非常自信。她們在XiX社交平台官網的Story上載玩濾鏡，樣子依然可愛。Vici舂住眼瞓食蘋果，最後趴在枱上瞓覺、Crystal貼出一張敷面照，用來急救不夠瞓的樣，Kiele打住呵欠聽歌的樣子，都相當靚女。

《我要瞓鬥》4位主持亦身先士卒示範玩濾鏡，陸浩明的「喪屍樣」最嚇人、糖妹棄靚樣大晒「熊貓眼」夠可愛、陳葦璇以貓奴身份帶同貓貓上陣，最抵死的是Mike派出愛犬「代打」。周奕瑋率先拍短片響應，之後洪永城、導演火火等，都先後將「唔夠瞓」相跟網民分享。一班J2ers黃嘉雯、陳若思、胡敏芝以及胡美貽等都紛紛上載「殘樣」力撐，其中胡美貽「殘樣」近乎面目全非，相當搞笑。