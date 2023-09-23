姜濤34度高溫包到冚登陸赤柱　反擔心粉絲霸位中暑

MIRROR「人氣王」姜濤中午現身赤柱出席代言飲品活動，吸引逾千粉絲到場助威。身穿兩件長袖衣服的他不停留汗，玩遊戲期間更「偷食冰磈」，又不停安慰自己「好凍」，搞笑非常。

據悉，有粉絲為「霸頭位」兩日前已在場地附近露營，難怪姜濤坦言擔心他們的安全！他受訪時坦言：「希望大家唔好咁激進，真係太熱同辛苦嘞！（日前佢哋聚集電台門口，都好危險。）我知呀，仲有小朋友喺當中，希望大家小心。（嗰日你又身體不適？）係，都係啲腸胃問題，純粹自己休息唔夠，間中會咁。」

談到開始學車，姜濤打趣：「估唔到畀大家發現咗，只係上咗幾堂開始學倒車同泊位，考牌就要過幾個月先。（考到牌即刻買車？）冇呀，純粹想學識呢一種技能。（買車就用粉絲投嚟送畀你個牌？）應該就唔會嘞，太張揚，不過都好多謝佢，佢留番自己用啦。」

至於其主演電影《我的天堂城市》在台灣反應不俗，他開心表示：「大家嘅功勞，想有好嘅成績，希望對得住咁多位工作人員。（對進軍影壇嘅信心更加大？）冇冇冇，純粹係運氣好，多謝粉絲嘅支持，希望大家畀多啲意見。（套戲就喺香港上映。）所以都會做宣傳，票房就平常心啦。」

而好兄弟呂爵安（Edan）早前推出新歌《Again！》MV，即遭Haters瘋狂dislike狙擊，姜濤聞訊一面愕然，隨即表示不清楚追問發生甚麼事，再拋下一句：「我哋做嘢，一向有人鍾意、亦會有人唔鍾意，有人留意就得啦。（因為你喺社交網表示『接受咗某人道歉』，搞到Edan妹妹被受牽連。）我都唔知喎，過咗去嘅嘢唔好再提啦，總之冇影響我哋大家嘅感情。（咁你其實講緊邊個？真係好嬲？）唔講嘞，當時只係唔想身邊人擔心，純粹想大家放心，因為嗰排好多人追問，但其實我由頭到尾都冇嬲。」

對於MIRROR全員稍後將會出發到澳洲拍新團綜，姜濤坦言已很久未試過這類安排，故很期待。至於會否擔心粉絲「隨團出發」影響拍攝，他坦言已有心理準備：「呢樣不嬲都會發生， 總之希望大家各自都take care。」