何廣沛有計劃結婚：開心得到大家祝福

藝人何廣沛、蔡思貝、吳偉豪及關嘉敏等，今午（24日）現身觀塘，出席無綫熱播劇《你好，我的大夫》宣傳，吸引大批途人圍觀。玩遊戲時有份參演該劇的鄭衍峰，被要求「樹熊抱」謝雪心，搞到全場起哄大叫咀嘴，氣氛熱烈。而兩位被傳蜜運的女角陳嘉慧及游嘉欣未知是否避談戀情，全程不見蹤影！

早前大方認愛的何廣沛，對於《你》劇首周7天跨平台總收視最高23.1點大感興奮：「希望繼續升上去，大家睇完可以多多支持中醫行業。（滿意嘞？）絕對滿意，本來冇太大包袱，但之前《破毒強人》成績好好，曾經驚接唔住，依家鬆咗口氣嘞。」有傳其有份參演的《新聞女王》將成台慶劇，記者笑指他「接棒」當收視福將，他即謙說：「唔好咁講，好似《你》劇個個都做得好好，而《新》劇大家都係想睇佘詩曼，我係叨佢嘅光啫。」

對於陳嘉慧及游嘉欣突然一個傳閃婚、一個傳出Pool，廣沛笑言：「我唔知喎，咁可能仲有（戀情曝光），哈哈！真係唔清楚，我哋個Group Chat都冇人講嘢，如果係我會祝福佢哋，交番畀佢哋回應啦。（得你表現最大方。）我年紀大嘛。（公開咗好大壓力？）應該係公開前大壓力啲，公開咗之後係開心嘅，因為好多人祝福我，受祝福係件好幸運嘅事。（會唔會閃婚？）一步步嚟，都會邁向嗰個方向。（儲老婆本？）咩錢都要儲。」