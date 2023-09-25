馬國明開新劇唔影響婚禮　湯洛雯落Order封口

馬國明、陳豪、蔡思貝、高海寧、洪永城、朱敏瀚、劉穎鏇、郭柏妍等為演出的無綫新劇《飛常日誌》在機場進行開鏡拜神儀式。新劇只有10集，馬國明表示劇集並不是外間傳聞的《衝上雲霄III》，新劇以機場管理為背景。 講到有指無綫急召他拍劇影響與湯洛雯的婚期？他說：「唔知係咪急召，但係呢套劇10集所以就到我嘅安排，冇影響到我哋婚禮，照原先安排冇押後。」

馬國明的婚禮如期年尾舉行，但對婚禮一向安排守口如瓶的他漏口風指拍劇攝尾聲會到外地拍攝婚紗相，他笑說：「我成日都畀人訓話，所以要等阿湯批准我先講得，因為佢想保持神秘感，我唔可以再講多啲，你哋直接打畀阿湯。」問到有甚麼可以決定？他笑謂所穿的禮服可以自己挑選。思貝被問到是否已經收囍帖和會做姊妹，她亦口徑一致笑言這方面要問阿湯。

馬國明與蔡思貝首次在劇中拍檔演出，雖然飾演離婚夫妻，但在回憶中也有甜蜜畫面。講到有網民不喜歡思貝演出新劇？她說：「冇乜所謂，大家鍾意睇就繼續睇。」馬國明則說：「每個演員都有鍾意同唔鍾意睇佢嘅人，做好自己就得，《你好，我的大夫》收視都好好，有好多觀眾都鍾意睇思貝。」講到黃心穎入紙結婚有傳雙喜臨門，他說：「恭喜佢，有朋友結婚一定恭嘉。（話佢雙喜臨門？）呢樣唔知，無論一個喜、兩個喜，都恭喜佢。」