李佳芯呻中秋冇人約　張曦雯人月兩團圓

視后李佳芯（Ali）與張曦雯（Kelly）今日（26日）現身活動，狀態甚佳的她，透露視保養皮膚為工作一部分，試過因拍劇欠缺休息，影響皮膚質素，至於拍劇的工作要等公司安排，現把握休息時間打好底子，以護膚和飲食雙管齊下，選用合適護膚品，平日主要食素，十分清淡，但因為懶下廚，多數出街食。自嘲除了被封魔音，也是地獄廚神，廚藝沒有天分，就算跟煮食片照煮，出來也不好吃。問擇偶條件要求揀男廚神？她說：「目標之一，希望找到，但唔知對方會唔會嫌我唔識煮嘢。」

Ali被譽為無綫女魔音，透露10月初將與王浩信到馬來西亞登台，現每星期都跟唱歌老師學唱歌惡補，提到網民將陳豪美國登台片歸入魔音行列，她口快快稱：「佢係新魔音？唔係不嬲都係？佢公開演唱經驗多，會唔會時差影響或者揀錯歌？之前去澳洲登台，我覺得佢唱得幾好，把聲好厚，可能澳洲喺佢家鄉唱唔同啲。」透露中秋會同婆婆慶生一家人食飯，呻無人約：「自己唔會主動約人，但唔介意人哋主動約我。」

張曦雯貴為無綫《強人》系列鐵腳，透露《企業強人》香港戲份今日拍完，10月1日將隨大隊移師到深圳繼續開工，中秋仍可以在港陪伴男友，透露父母近日來港，可以一齊賞月團圓。將在深圳拍攝兩個半月，期間都可以回港，男友亦可以往探班，故不會掛住男友，反而會掛家中貓狗，趁出發前爭取時間陪伴愛貓愛犬，她說：「好彩男友唔識中文，知道我咁講，一定好傷心。」她表示執了3大篋行李，當中有大量護膚品，並已搜尋定深圳美食，最鍾意食辣和串燒烤肉，笑言會向導演要求道具都加辣。自言一開工便瘦，不擔心吃肥，反而怕熱氣爆瘡。