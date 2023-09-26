內地頂流肖戰傳被舉報逃稅　揭4年收入10億人仔

內地頂流男神肖戰，人氣強勁，不過今日（26日）有網民指已經向內地稅務局實名舉報肖戰逃稅，引起網民熱議！

舉報內容提到肖戰由2019年至今，商務代言逾30個，演影視作品15部，代言2年報價2,500萬人民幣（約2,711萬港元），演藝片酬每部報價3千萬人民幣，仲有話劇巡演，估計個人收入至少在9至10億人民幣左右。佢喺2021年接演話劇《如夢之夢》全國巡演72場中，大部分門票正規售票渠道都無法買飛，反而黃牛非法高價銷售實名票，抑或其代言品牌抽獎增票等，所以合理懷疑肖戰、話劇出品方、黃牛三方合作非法賣票偷逃稅款，並指肖戰將個人收入轉化為企業所得，所參與的代言、話劇、公司，均存在財務亂象以及偷逃稅嫌疑，有指肖戰為涉事核心人物，偷逃稅嫌疑最大。

對此，肖戰方面暫時冇作任何回應，不過有網友就仔細睇呢份檢舉報告，認為疑點重重，因為信件當前處理狀態顯示「受理完成」，仲有就係國家稅務總局北京市朝陽區稅務局已作出回應，但回復內容被打格，加上暫時未有任何有關肖戰稅務方面嘅報道，因此未知係證據不足抑或故弄玄虛。但係由於內地有唔少藝人和網紅，都因稅務問題被封殺，所以網民都紛紛呼籲相關部門一定要嚴查到底。