「AI張敬軒」演繹歌曲　軒仔：聲線酷似自己

張敬軒昨日（26日）獲邀出席全港最大型的AI營銷會議，探討人工智能對數碼營銷領域的變革性影響。去年獲跨社交平台總結成為最Top KOL的軒仔，於會談中分享AI對娛樂行業、音樂、藝術等創意工業的影響。他坦言這十年中最大的恒常收入並非來自音樂，而是透過社交平台層面。

而過去一年於社交頻道看到「AI尹光」、「AI張敬軒」等不同的AI藝人，都是一些好的嘗試，但同時自己亦存在矛盾，甚至偏向有點擔憂，軒仔表示：「作為網民、消費者、用家嘅角度，AI嘅存在一定令到我哋嘅生活各方面嘅層面好方便；另一方面作為從業者、版權持有人，我哋見到嘅係一啲令我哋不安嘅未來。」

對於現在的AI時代，軒仔自言仍處於觀察者的角度，抱着學習心態。雖然擔憂，但他不得不承認AI對於修復舊母帶有一定的程度的貢獻，「譬如我接手Avon呢間錄音室時，有471餅母帶由於年代久遠而冇辦法修復。其中一餅係Beyond喺麥花臣球場一個從來未公開過嘅錄音。磁帶有啲溶化，就算通過焗爐，夾硬拉番開兩個磁帶，佢個磁粉都係食咗喺上一層，但有咗AI之後，由於佢有數據推算嘅模式，可以推算番家駒把聲，做到一個數碼修補。呢個修補方法令到我哋可以聽到一啲我哋從來未聽到過嘅錄音，或者一啲已經受損咗嘅錄音，對於我哋備份嚟講絕對有好處。」

隨後，軒仔與主辦準備了一小段由「AI張敬軒」演繹的《Amazing Grace》於座談會上播放，軒仔表示自己聽完後都十分驚訝，他謂雖然AI張敬軒聲線酷似自己，但他的震音並非如此，更即席獻唱《Amazing Grace》的第一句，台下觀眾頓時起哄呼歡及拍掌，「所以喺音樂範疇，如果純粹以網友角度，大家如果好鍾意聽到尹光唱林家謙、林家謙唱尹光、張敬軒唱邊個邊個，係滿足網友一種情感投射，僅此而已。」