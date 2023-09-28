30萬療程套票未消痛　脊醫籲求診者正視權益

早前消費者委員會揭露坊間多宗痛症療程投訴個案，當中有事主被高壓銷售逾30萬元套票，作為脊醫十分關注，業界一直有專業守則明確指引，呼籲求診者購買套票應正視權益，同時，要注意提供療程者是否受政府註冊規管。

療程套票設7日冷靜期

根據香港脊醫管理局的專業守則，有關業務宣傳方面，註冊脊醫不會向病人提供限期多於一年或多於10次療程套票，亦可以透過7日冷靜，退回全數套票款項。而且當病人接受幾次治療後，痛症情況改善，亦可提出退款要求，脊醫要有明文訂明退款規則。假如有自稱脊醫人士，違反上述守則，建議登入香港脊醫管理局網站 www.chiro-council.org.hk，查詢此人是否於註冊脊醫名單內，並可作出檢舉。

不良銷售手法由幾萬至幾十萬元

消委會接獲的其中兩宗痛症療程投訴，個案一）一間以藝人做代言的公司以免費體驗及贈品作招徠，王先生後被硬銷7萬元療程；體驗當日，職員用儀器照王先生背部，指痛楚主要由脊椎彎曲所致，隨即用儀器大力拍打脊椎兩側，再用手推直脊椎。其後，職員表示只有照背部是免費，而拍打脊椎及人手推直脊椎需額外收費，更推銷7萬元共41天的療程套餐，即使事主要求按次收費，但職員不接受繼續高壓推銷，最終簽下服務合約及付款。當晚王先生感背部劇痛入院，他兒子翻查單據發現一項激光嫩膚療程費用，王先生指職員稱消費滿7萬元贈送，實際卻收取費用，兒子不滿該公司誤導，逐要求消委會介入，經調停後退款約$55,000。

個案二）投訴人每次療程均被推銷，4個月共購逾30萬元200次套票；李小姐有肩周炎問題，經常手痛麻痹，看到某公司廣告後致電預約免費紓痛療程，試做後職員落力推銷，李小姐購買了套票，但之後當進行療程仍然不斷游說，她擔憂職員只顧推銷而忽略療程安全，所以半推半就每次都購買，4個月期間合共購逾200次療程，金額$317,000。即使持續接受療程但未能紓緩痛楚，同時，不滿該公司高壓銷售手法，每次療程都感極大壓力，逐向消委會求助，希望退回餘下約$137,000未使用的療程費用，經再三調停後退回$90,000。

畢業於歐美等地 本港未有培訓脊醫認可課程

提醒市民應向受註冊規管的專業人士求醫，始獲保障，如需要接受痛症治療，可參考消委會建議，不要心急預繳購買療程，宜找一些按次收費的物理治療或脊醫、中醫等，有註冊牌照均受到專業守則約束。

自2001年本港實行脊醫註冊，醫療專業的註冊保障市民的健康、安全及利益。脊骨神經科醫學是一個獨立的醫療體系，脊醫屬於第一線醫療人員，跟西醫、牙醫同享獨立而平衡的地位，脊骨神經科並非西醫中的分科，不需經任何轉介，可直接為病人診治。

目前，香港未有大學或專上學院提供可在香港註冊成為脊醫的脊骨神經醫學課程，在本港執業的脊醫，均在美國、加拿大、英國及澳洲等地接受大學專業教育及訓練，並畢業於由香港脊醫管理局Chiropractors Council of Hong Kong認可的脊醫學院。而直至9月下旬，香港脊醫管理局文件，顯示本港暫未有認可能獲香港註冊的本土脊醫培訓課程。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

中國香港柔道總會黑帶四段/ 註冊A級柔道教練