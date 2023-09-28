JR九州新服務　博多站「行李直送」兩手空空遊

日本除了關東關西，九州也是香港人最愛旅遊地之一，作為九州玄關的福岡，更是當地必遊地點，其景點之多花數天也玩不完；但很多人去九州，也會想短暫離開鬧市，搭乘觀光列車「由布院之森」到由布院或別府，短住溫泉旅館兩三天，給自己放鬆機會。

不過問題來了，若然早上在福岡酒店退房後，想在福岡多玩半天，午後才乘搭JR九州列車前往由布院或別府，那麼上午帶着幾個行李箱去玩，豈非很不方便？當然你可選擇先去到轉乘列車的JR博多站，找投幣式行李櫃寄存，但儲物櫃收費不但不便宜，若碰上假期，更可能找不到空置的行李櫃，那時便進退兩難。

人未到行李先到

幸好JR九州自9月14日起，推出了全新「兩手空空樂遊九州」服務，對象主要是從博多站出發前往大分縣由布院及別府的旅客，只要旅客在早上 8:30am至10:00am 期間，把行李交付到JR博多站中央改札前的專用櫃枱，行李便可在當天 4:00pm至6:00pm 期間送抵你下榻的旅館或酒店，而行李直送件數也沒有限制，但每件行李長闊高總和必需限在160cm內，重量也不可超過20kg，收費為每件行李2,500日圓（約HK$132），相比花錢把行李寄存行李櫃，新的「行李直送」服務就更實際，據知JR九州更有意把服務擴展到熊本和鹿兒島，進一步促進九州觀光。

空手觀光不限九州

其實日本行李直送服務，並不限JR九州才有，旅客在日本7大機場，包括成田、羽田、關西國際機場、中部國際機場 、新千歲機場 、福岡及那霸機場，只要找到「空手觀光」櫃台，一樣可利用行李託運服務，把你行李交由專人送至酒店，而機場託運物品長闊高總和，也不得超過160cm，重量亦要在25kg至30kg之間，價值也不可多於30萬日圓（約HK$15,807），託運也不接受易碎、生鮮、液體及危險物品。

日本便利店寄送

直送行李服務也非只限機場，日本酒店一般都可為住客安排，即使酒店沒此服務，旅客也可選擇到日本便利商店，寄送行李至下個目的地或機場；日本FamilyMart及7-11，便是與黑貓宅急便合作，而LAWSON及MINI STOP，則通常經由郵局提供運送；基本上便利商店寄送包裹尺寸同樣長闊高總和不得超過160cm，重量不可超過25kg，但如果是經郵局寄送，它最大長度總和則可在170cm內。