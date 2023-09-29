陳奕迅北美洲巡迴創紀錄　完騷留溫哥華過中秋

歌手陳奕迅（Eason）用了一個多月於北美舉行巡迴演出，創下首個華人歌手於北美洲Arena開6場演唱會的紀錄，並且是首位踏足San Francisco Chase Center開騷的亞洲歌手，Chase Center更特別為他訂造一件刻上他演出年月日的FEAR AND DREAMS黑色外套作紀念。

Eason由8月27日飛去紐約，到9月27日才返港，一個月內到過紐約New York-Barclays Center、多倫多Toronto-Scotiabank Arena、芝加哥Chicago-United Center、洛杉磯Anaheim-Honda Center、三藩市San Francisco-Chase Center、溫哥華Vancouver-Pacific Coliseum，共演出六場《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會-北美站》，近7萬人觀眾看過他的演出，創下驕人成績。

完成6站演出，他謂每一站也很難忘，過去巡迴演出會很趕，唱完一個地方立即再飛到另一個地方，中間是沒有甚麼休息時間，但今次去了1個月，只唱了6晚，當中他有時間好好休息聲帶，又可以感受當地城市，及與不少在北美生活的舊朋友會面，所以都幾開心：「其實我夜晚好少出街，不過日頭有時間就去過睇網球賽，同朋友見吓面敍舊，冇諗過Shopping，但竟然都買咗幾塊網球拍，係Chicago仲迷上咗一樣新運動，叫做Pickleball，唔覺意又買咗幾塊拍。」

另外，他亦是第一次帶過百人的團隊一起巡演：「百幾人一齊去北美巡演，呢個團隊真係令我覺得好自豪，第一次咁大隊人一齊出發，好多謝佢哋呢個月為我付出啦，唔單止開工，重要係北美成個月咁耐，又要佢哋去玩同錢，哈哈。」

講到他是華人第一位歌手於三藩市San Francisco-Chase Center演出，他就謙稱冇咩特別，「係咪第一個都唔係咩特別，我最緊要反而係觀眾睇得開心，明我個騷講緊咩，最開心係收到唔少歌迷睇完騷啲留言，佢哋話入場聽到好多從來冇聽過嘅歌，冇《十年》，冇《單車》，冇咩咩咩......但演唱會完了發現嗰啲未聽過嘅歌都好好聽， 現在歌單之中都係我嘅『新歌』。我估佢哋係接收到個騷，呢個先係令我最開心。」

網傳加拿大溫哥華門票賣得不是很好，他於溫哥華舞台上望着全場爆滿觀眾笑言：「好多謝你哋，之前話溫哥華啲飛係賣得最差，但係依家又唔係好覺喎....咪又滿晒，幾好嘢喎你哋！畀多啲掌聲大家，我知啦，係你哋慢，聽講你哋係慣咗買飛買得好慢，我差啲諗住咁不如取消咗佢啦。嚟到溫哥華我知啦，我嚟到都唔係好想做嘢....啲天氣又落吓雨咁，個人剩係想唔做嘢，行步路都慢.....哈哈。」他又跟觀眾開玩笑言：「咁慢！呢次可能係我最後一次嚟啦！」觀眾大叫歡呼：「唔好呀，一定要再嚟呀，唔好走啦！」令他爆笑。

因為溫哥華是北美的尾場，所以安歌時他唱了3首歌，令觀眾十分開心，又忍不住口爆出好消息，5年沒有出唱片的他向觀眾說：「我就快出碟啦！錄咗好耐啦，隻碟同Fear and Dreams好有關係，好希望隻碟可以帶到力量畀大家，喺大家經歷過好多唔好嘅事、壓力同驚恐之後，可以一齊停一停，放鬆呼一口氣，抬頭再望，原來仲有路可以繼續行，幾時出稍後會公布。」

演出完之後，他留於溫哥華過中秋，跟當地好朋友敍舊，他表示：「祝大家中秋節快樂呀！唱完溫哥華就唔落雨，天氣好好，我出咗去享受吓城市氣氛，當地真係好多老朋友，所以就留多兩日同大家一齊過節開心吓，之後返到香港就要收拾心情，為10月澳門9場演唱會做準備啦。」