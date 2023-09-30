自拍送抱樣樣做齊！澤演唱廣東歌與港迷度中秋

韓團2PM成員澤演昨晚（29日）假九展舉行《2023 OK TAECYEON in HONG KONG : SpecialTY》見面會，與港迷一同慶中秋。見面會於晚上8點左右開始，他以黑色造型型爆登場，一連唱出《Magic》及《Anyway》兩首歌，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係玉澤演，好開心見到大家，好掛住你哋，歡迎大家嚟到《SpecialTY》！」

前一日表示有帶運動衫來港的他自爆去了海旁跑步：「香港的天氣好好，沒有想像中那麼熱，我跑步時見到有人在海旁飲啤酒，令我也好想坐低一齊飲。」他之後公開小秘密，問他平時愛用甚麼香水，他笑說：「我平時不用香水，只要洗澡洗得乾淨和塗潤膚露就可以啦。」他又自爆有畏高，但拍攝劇集《為你心動》時卻要吊威吔，坦言當時十分害怕。

澤演之後抽出粉絲的願望，有粉絲要求和他自拍，澤演便落台與該粉絲自拍，更大方送抱，另一粉絲則在紙上寫上2PM名曲《Heartbeat》的歌詞「Can you feel my heartbeat（你感受到我的心跳嗎）」，澤演即笑道：「我已經感受到。」該粉絲便大叫要和澤演自拍，但他搞笑地拒絕：「那你應該要寫得準確一點！」他公開扮成韓國乳酪姨姨的照片，即有粉絲要求他請飲乳酪，他便說：「下次如果來韓國剛好碰見我正在跑步，而附近有在賣乳酪的姨姨，而我又有帶銀包，我就請你飲吧！」

他其後獻唱其主演劇集《為你心動》的主題曲《I Revive》，又唱出香港男歌手馮允謙的廣東歌《給缺席的人唱首歌》，他唱畢後大呻發音好難：「這首歌我在家中苦練了好久，但即使看着發音還是唱得不像，希望大家多多包涵。」他之後送出多份禮物，包括他親自設計的杯子和T-Shirt，又將親自沖的咖啡放進保溫杯送給幸運粉絲，更不忘先喝一口，惹來全場粉絲瘋狂尖叫。

他在見面會尾段時表示：「我已有很久沒來香港，大家還是那麼熱情地支持我，我好開心，中秋節在韓國是和家人一起度過的節日，今日大家就像我的家人一樣，我永遠不會忘記2023年中秋節是在香港度過。」他之後再送上《Toc Toc Toc》、《Champagne》和《Promise(I'll be)》，期間他走落台與粉絲近距離接觸，最後唱出2PM的經典歌曲《Hands Up》，為見面會劃上完美句號。