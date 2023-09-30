李克勤開騷近萬觀眾High爆　被指時間太短「唔夠喉」

李克勤於澳門舉行一連4場《我們的交響樂演唱會》，跟樂迷共渡中秋，由於克勤父母都是當地人，所以不單太太盧淑儀及兩個兒子，外父外母都齊來支持齊渡過熱鬧的中秋節。

在頭場演唱會上， 克勤以《月半小夜曲》跟歌迷於舞台上賞月，騷過後有歌迷寫下觀後感 「他的歌大多有藝術性，普通人唱不來，絕對是天花板級别的佳作！」亦有歌迷覺得時間太短， 意猶未盡，投訴演唱會好似太短，準備再翻睇多晚，評價令克勤開心並謙稱：「咁我又未到天花板，噚晚升何丙（音樂人）上嚟， 不停升，差啲就真係升咗佢上天花板，笑死我。我啲歌好多都好夾管樂，管樂昇華加持再重新編曲之下，大家可能因為咁感覺到藝術性。觀眾覺得時間太短就真係好啦，其實一啲都唔短，係個騷好睇大家先會覺得唔夠喉。」

演唱會中，克勤跟歌迷互動大合唱《紅日》，全場近萬觀眾一齊high，他於舞台上說好榮幸，入行幾十年很多歌都是廣東歌，不過有幾首歌是讓不會廣東話的人，為了可以唱到而去學廣東話，《紅日》就係其中一個好例子，無論去到世界各地及講英文、國語、潮洲話、上海話等任何語言，都會識唱《紅日》：「呢件事真係幾榮幸，唔單止帶動到廣東歌、廣東話，亦都帶到正能量畀大家。」

克勤在工作中慶中秋，初時還以為未有機會品嘗月餅食，但當抵埗後，歌迷、朋友，還有特別嘉賓表妹梁玉瑩也送上月餅： 「成個後台有幾十盒，真係好誇張。咁做騷我唔敢食咁甜嘢， 但都有食少少一啖仔應下節。其他留畀工作人員同屋企人食囉。」

克勤又表示最難忘是酒店的貼心安排，因之前貪玩走去踢波。結果整傷腰骨，之前行路都曾試過要用拐杖借力，接受針灸物理治療時，治療師叮囑他要瞓硬床褥，除可加速痊愈外亦可防再傷舊患，自爆：「之前喺屋企直頭係瞓地下，酒店點可能有地下咁硬嘅床褥，所以我都係咁易講下，唔抱希望啦，點知到酒店後，發現張床嘅床褥下面，直頭放咗塊木板，係我咁多年走遍大江南北第一次得到服務，見到塊板嗰一刻，直頭真係感動到眼濕濕啦。」他續說完騷後有「全身散晒」的疲倦怠，記得撻落床一刻，自覺似一條「死魚撻落砧板」。

克勤的演唱會，包括Rundown、製作、舞台及服裝屬全新， 其中歌迷大讚其衣着配撘得宜，並於網上留言： 「白色裙子跳護花使者，很有感覺；黑色披風跳秒針，帥到起飛修身西裝唱大會堂，真是太會配了。」克勤祝觀眾中秋節快樂時已有人大叫：「好靚仔呀！」他笑道：「咁假嘅說話你都講嘅？哈哈。對於着衫，坦白講我真係唔識，全部都係太太功勞。我平日出門最多就係波衫、波褲，因為唔使開工，我就係去打波，哈哈。」