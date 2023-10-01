鄭少秋大女一直生活不開心　美國自殺身亡

鄭少秋（秋官）女自傳出死訊，與現任太太官晶華結婚前，曾有過兩段感情史，除了為人熟知與沈殿霞那段只維持了3年及育有女兒鄭欣宜（Joyce）的婚姻外，他在肥姐之前也曾與拍拖3年的盧慧茹育有一女鄭安儀。據知，年輕時的秋官讀演員訓練班時，曾與盧慧茹拍拖3年，大女鄭安儀於1968年出世。不過，秋官與盧慧茹分手後，盧慧茹便帶住女兒離開。秋官曾於接受傳媒訪問時提及大女鄭安儀，稱兩人已沒有聯絡，對他來說是個遺憾。秋官當時說︰「我很多年前供她讀大學，但供完之後已沒聯絡。現在如街上遇見，也不知道認不認得。」

據知，現年約55歲的鄭安儀早前在美國南加州的寓所內自殺身亡，教會於當地時間9月30日早上為她進行了追思彌撒。據社交網頻道「Smart Travel」表示，鄭安儀因母親關係從小就沒與秋官聯絡，除了大學學費外，成長階段一直由母親供養。她長大後對父母當年分手一事予以理解，不再憎恨秋官，幾年前曾在美國拉斯維加斯與到當地登台的秋官見面。

由於自小被灌輸父親不好的思想，加上陷入三角戀愛關係，有指鄭安儀一直生活得不開心。鄭安儀最近參加了當地羅省華人天主教堂（St Bridget Chinese Catholic Church）的成人道理班，小組的教友知道她不開心，一直很關心她。上月26、27日，有教友發現鄭安儀失聯，由於聯絡不上其母親盧慧茹，擔心她會有意外，遂報警求助。警方到達鄭安儀的住所，破門進入後發現她在屋內自殺身亡。

「Smart Travel」表示羅省華人天主教堂於當地時間9月30日早上先為鄭安儀舉行追思彌撒，但因為仍未聯絡到她的媽媽盧慧茹，因此呼籲秋官盡快聯絡教會，為鄭安儀辦接下來的身後事。東網致鄭少秋，至未仍未聯絡上。