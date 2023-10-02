林寶玉認同薛影儀冇聯絡　懶理被數臭：我有做身心靈治療

「最索經理人」林寶玉（Connie）有份投資的美容店「寶玉堂」今日（2日）在尖沙咀開幕，除了一班亞姐到場支持，Connie的老闆亞洲心動娛樂（AMM）主席賴彩雲亦有到賀，場面熱鬧。

Connie透露今次投資近300萬，僅用了一個月便裝修開張，店內更會售賣名牌手袋，集美容、按摩、購物及深心靈治療於一身，並希望半年內於澳門及其他地方開設分店。她如今的身份是經理人、藝人及老闆，但她自嘲：「淨係未做人老婆。」

提到旗下藝人薛影儀早前在網上數臭她，最後被公司無限期暫停所有工作，身為薛影儀經理人的Connie，被問到二人的關係是否很僵？她說：「今日係開張，提及呢件事心情都唔係咁愉快。（她在網上鬧你會否不開心？盡量唔好睇囉，我都關咗社交平台兩、三日，我自己有做身心靈治療，就知道遇到呢啲情況點面對，惟一就係唔好睇咁多。（佢都要做身心靈治療？）我好歡迎任何人嚟做。」

Connie又指跟薛影儀已沒聯絡，並跟從公司指示暫定其工作，她透露：「佢有聯絡公司，但佢同公司點溝通我就冇參與 。（話佢畀黃榕帶壞？）我冇資格管藝人嘅私生活，同邊個做朋友係佢嘅選擇，我尊重佢嘅選擇。」