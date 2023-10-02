由漫畫改編　劇情更瘋癲

好多人都鍾意睇漫畫，原因入劇情夠晒天馬行空，所以唔少AV廠都鍾意將漫畫改編成為AV作品，等班索爆女優親身演繹各種誇張、瘋狂嘅漫畫情節，為大家帶來更強烈更新鮮嘅視覺刺激！

歡樂4人行

喺Moodyz出品嘅《只想交歡的年紀》入面，後生仔貴史係溝女王，石原希望同小野六花都係佢嘅女朋友，兼且經常可以享受齊人之福。有一日，死黨高成有事上門搵貴史，就見到佢同六花正在房中激烈大戰，而二人發覺高成之後卻繼續享受床第之歡，令高成不禁慾火高漲，更加入埋戰團，而貴史同高成老友鬼鬼，亦唔介意一齊玩3P！之後，佢哋仲未夠喉，仲叫埋石原希望上嚟展開4P激戰，呢段四角關係真係好淫亂。

惡有惡報

於Madonna推出嘅《花水木》當中，栗山莉緒喺公司勾引男上司太郎，對方唔單止抵受唔住誘惑，仲帶埋緒妹返屋企鬼混，點知畀老婆阿花撞破好事，令二人大感驚慌，仲乞求原諒，阿花開出一個狠辣嘅條件，就係要二人繼續激戰，而佢就將過程拍攝落嚟做把柄，而莉緒同太郎惟有照做。然而，阿花原來仲有後着，就係將短片傳畀公司另一個高層木村，而木村就此威脅莉緒同佢上床，令阿妹為免勾引男上司之事敗露，只好任由對方魚肉。

瘋狂獵男

由片廠癡女天堂製作嘅《淫婦後宮 肉食系姐姐》，講述本真友里、吉根柚莉愛兩個大波妹，兩個都係無男不歡嘅飢渴癡女，友里最鍾意喺勾引小鮮肉上床，至於柚莉愛就最愛溝成熟穏重嘅男士開房，後來兩人相約一齊上街獵男，而佢哋人靚波正又夠姣，獵男可以話無往而不利！不過畀佢哋勾引咗去開房嘅男人就辛苦啲喇，因為兩女嘅性慾猶如無底洞，想唔畀佢哋榨乾都幾難喇！

簡評

今日為大家介紹嘅AV作品就係由色情漫畫改編而成，一當中由石原希望、小野六花主演嘅《花水木》就最得本仙歡心，因為兩位女優一個狂野一個斯文，攜手演出就令作品元素更豐富。再者，劇情講述兩女共侍一男，後來又再招埋男友嘅死黨加入戰團，過程夠晒離奇淫亂，亦充滿青春男女嘅放蕩、率性，令人興奮又動容！