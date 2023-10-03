東冲有料到：泰國很危險？

有不少傳媒或朋友向我詢問有關泰國安全與否的問題，以下是我的一些個人見解。

首先如果當地情況真的如此嚴重，基本上已沒有人夠膽前來泰國旅行，但其實現時依然有好多人（包括中國人、香港人及台灣人等）每天到這裏旅行。

第二，除了小弟之外，還有很多居住在泰國的香港網紅及旅遊人士不斷拍攝片段放上社交媒體介紹泰國有幾好玩。如果真的那麼危險，我及其他人早已給人罵個狗血淋頭，根本沒有人夠膽上載這些片段。

第三，假如你來泰國區區四日三夜的行程都如此擔心，那麼住在這裏的中國人、台灣人及香港人要如何是好呢？莫非他們要離開泰國返回自己的地方？又或者要請保鏢？其實很多居住在這裏的外國人生活如常、沒有擔心，他們的子女亦照常返學及出街玩。

再者香港保安局去年7月底曾經發出聲明，指去年被綁去KK園的港人全都是一些求職陷阱的受害人，沒有一個是普通遊客，不存在行完街或坐完的士會遭人捉走的情況。假如情況真的如此猖狂，我相信香港政府及香港媒體都會緊張起來。

其實現時在社交媒體有好多居泰港人群組，你不妨向他們打探一下，綜合大家意見後再作出分析，相信會得出更客觀的事實。

胡慧冲