【深圳食買玩】深圳二千萬消費券　第二波準備開搶

香港人北上消費，已成新趨勢，加上電子消費方式日漸普及，所以國內城市尤其深圳，已先後推出多種優惠吸引港客消費，早於9月末起推出「前海來此購」活動，並開始發放總值2,000萬人民幣的深圳消費券，分階段刺激前海區經濟！

周末開始第二階段

深圳消費券第一階段發放，早於9月25日已開始並至10月6日結束，大家搶不到也不打緊，因為第二階段發放將於10月7日（本周六）開始並至15日結束，故大家仍有機會加入開搶。

消費券優惠最高6折

有關深圳消費券優惠，是以通用券方式發放，分別為400元人民幣、200元人民幣、120元人民幣、60元人民幣及30元人民幣共5種面額，只要消費滿一定金額，便能享用折扣，例如買滿1,000元可減400元，已相當於6折優惠，而且消費券可與店家優惠活動疊加使用，可折上再折。

適用於前海重點企業

是次深圳消費券，適用於前海區重點企業消費，包括前海山姆、萬象前海、前海卓悅INTOWN、前海壹方城等人氣商場，消費範圍涵蓋了飲食、零售、文娛及住宿，但留意是消費券只限實體店消費，並不適用網上消費。

領取後48小時內使用

由於活動只適用於地理位置在深圳的人，故此香港人只要北上深圳，在當地用手機亦可領取消費券；但請記得領取後只限48小時內使用，過時即失效，故過關之後宜即領即消費。

消費券領取方式

深圳消費券第二階段，會透過「抖音」及「微信」兩大平台發放。如你是抖音用戶，於10月7日起可於抖音App中搜尋「前海來此購」（或掃描以下二維碼）即可領取消費券，並可順道查看消費券適用的商戶及商品。如是微信用戶，從10月8日起便可用微信內置的掃描功能，掃描QR Code即可領取消費券，並可查看相關合作商戶。

WeChat Pay HK都有優惠

除了深圳前海消費券，早前WeChat Pay HK也聯乘了30多個深圳商場，推出專屬香港人的獎賞優惠，消費範圍涵蓋餐飲、美容理髮、休閒娛樂等，優惠期限至10月15日止。領取方法，是可在WeChat Pay HK的跨境遊頁面，選擇合作商場名字，即可選取相關商戶優惠券，在到店後出示即可，或複製優惠碼跳轉商戶小程序兌換也可。

在優惠活動期間，WeChat Pay HK用戶還可在東鐵車廂或合作商場，用WeChat掃描相關活動海報二維碼，領取3張總值HK$10電子現金券禮包，北上消費記得用。