陳茵媺女扮男裝犧牲大：紮咗胸真係抖唔到氣！

台慶劇《羅密歐與祝英台》將於10月16日首播，此劇自去年9月開拍後一直備受矚目，除因陳豪和陳茵媺（Aimee）相隔11年再次同劇同框外，亦是Aimee闊別視壇9年後回歸之作。為打響復出頭炮，監製陳維冠為她度身訂造角色，除要一人分飾性格截然不同的孿生兄妹、智勇雙重的祝英喬及善良單純的祝英台外，更要史無前例應付大量開槍及動作場面。為迎接前所未有新挑戰，Aimee早於劇集開拍前一年已秘密練兵，學習跆拳

道，練習踢腿及增強柔軟度之餘，更落力做Gym鍛煉體能，加上為期3個月的專業動作特訓，認真度100分。

Aimee的造型亦花盡心思，據知單是髮型已花了不少時間及心機，皆因為配合動作場口，相關髮型在不能借助假髮的前提下，要做到同時適合切換為男裝及女裝，難度頗高。在種種限制及考量下，監製於開劇前一、兩天落實以剷青解決問題，紮起來是男裝祝英喬、放下來則變身祝英台。

Aimee笑指當得悉要剷青後不無擔心，幸好最終效果有型又自然：「個造型好出，望住鏡入面嘅自己，都覺得真係似男人。」自認完美主義的她為令角色更有說服力，除減肥十

磅讓自己更上鏡，又應監製要求刻意壓低聲線及紮胸女扮男裝上陣：「紮咗胸真係抖唔到氣，加埋我好多動作場口，個能量消耗好大。」久未拍劇的Aimee，透露復工初期壓力爆煲：「都有咁多年冇拍劇，好多嘢要真正埋番位再熟落番要一段時間，壓力好大。我記得第一日已經拍咗10幾場戲，之後連續4、5日都係連拍好多場，好似發緊夢咁，啲燈照住自己時，連講對白都好緊張，我未試過咁緊張嘅。我記得第一日最尾二嗰場仲要喊，我心諗Oh My God，我9年冇拍戲，但第一日就有喊戲，嗰陣我瞓又瞓唔到、食又食唔到，好似失戀咁。」

談到與老公陳豪首度以情侶兼夫妻檔上陣便要拍攝親熱戲，Aimee甜笑表示十分尷尬：「我擔心咗好耐，因為平時錫唔會有咁多人睇住，係有啲緊張。」至於陳豪飾演的梁山伯亦別具特色，雖然實際上是一名神槍手，但表面望落市井又狡猾，別號「萬事通」的他一人包辦神父、包租公、裝修工人及通渠佬等多重身份，但卻周身刀冇張利，陳豪受訪時亦坦言角色很搞笑：「呢個角色其實充滿人情味，佢係一個有義氣嘅醒目江湖仔，槍法好勁，但整體又好似好渣咁，總之就好複雜估你唔到啦。」