星玄｜生日獲小鮮肉獻吻　胡定欣擔正重頭劇誓做最強視后！

今日係10月6日農曆八月廿二，幸運星係處女座，幸運指數排第一，可望迎嚟愉快充實嘅一日。視后胡定欣就係處女座，佢先後同粉絲及好友慶祝42歲生日，陳山聰囝囝Jaco更送上鮮花及香吻，搞到定欣開心甜入心。

定欣出名勤力搏命，仲有「女鐵人」稱號，絕對唔係花瓶，繼2015年憑住《鬼同你OT》、2016年《城寨英雄》連任視后後，今年再有劇集《破毒強人》，嚟緊又會擔任無綫重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》（下稱《巾幗4》）嘅女主角，同視帝黎耀祥再次合作，有唔少網民力撐定欣，大讚佢演技出色，祥仔亦都話喺TVB入面同佢合作最多嘅藝人就係定欣，大家已經好有默契會盡力做到最好，睇嚟定欣有意靠《巾幗4》，爭做無綫第一位奪得3屆視后嘅女藝人，登上最強視后寶座！

至於是日最旺生肖係蛇，人緣旺做嘢快靚正，具備贏家條件。天王郭富城就係屬蛇，佢名下愛駒「舞林密碼」接連報捷，為城城贏得過百萬獎金。早前又喺英國倫敦完成今年世界巡迴演唱會嘅第20場，趕得切返港同家人一齊過中秋，佢個細女Charlotte仲即場獻舞，大跳女團舞《Flower》，期間不斷扭腰擺動，雙手又擺出花形pose，相當可愛，作為爸爸嘅城城坐喺正中間位置，全神貫注欣賞女兒表演，仲興奮到拍手以示鼓勵，唔少網民睇完都大讚Charlotte完全遺傳咗爸爸嘅優良跳舞基因。

嚟緊11月，城城又開始進行全新巡迴演唱會，繼450度旋轉舞台之後，今次再有智能方塊風車舞台，真係就咁聽都覺得好有震撼力，仲邀請到張叔平為佢親自設計舞衣，郭天王家庭事業兩得意，名副其實係人生贏家。