周潤發自揭捐56億巨額身家真相　活在當下看淡生死

影帝周潤發（發哥）昨日（5日）於韓國出席第28屆釜山國際電影節記者會，期間他大讚釜山環境很美，早起晨跑時亦有不少人認出他，更笑言打算之後像個遊客一樣去吃章魚。說到之前曾跟韓國影帝宋康昊碰頭交流，發哥坦言：「我韓文不好，他昨天講了甚麽我沒聽懂。」但表示二人都在同一個行業工作，靠心領神會溝通並不難。

此外，發哥與愛妻陳薈蓮膝下無子，2018年2人在與淨空法師會面後，宣布死後要將身家約56億港元捐出。提到此事，他幽默回應謂：「不是我要捐，是我老婆決定的，我也不想捐，都是我的辛苦錢。」他指太太是其經理人，笑言平時都要太太給他零用錢。被問到在電影圈有如此了不起的貢獻，他謙虛回應：「其實我是一個普通到不行再普通的人，在我的世界裏人人平等。」

今年7月，發哥曾誤傳死訊，記者會上被問及此時，他謂：「有人說我已經去世了，但事實上，這種虛假消息並不讓我太在意。每天都有這種事情發生，也許我在跑步的時候會死掉，那時也不會有虛假消息了。」他認為活在當下最重要，把生死看得很淡，他說：「我不怕變老，也沒甚麽害怕的事，這就是人生，有生就有死。」