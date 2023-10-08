大瀧沙羅 娃娃面超新星

日本妹畀人嘅形象通常係細細粒，肌膚白嫩，仲有張娃娃臉，用「Kawaii」嚟形容就最貼切。今日為大家介紹嘅寫真女優大瀧沙羅，成個日本娃娃咁款，仲要係高人一等，難怪被人視作「超新星」看待啦！

高挑嫩白

唔講唔覺，日本寫真女優嘅平均身高只係5呎，所以高過5呎4吋已經係高人一等，而現年18歲嘅大瀧沙羅有成5呎6吋高，雙腿又長又靚，可以話係鶴立雞群，難怪被稱為「超規格」同「風格出眾」啦！講真沙羅唔止身材高挑，上圍亦有番咁上下分量，加埋有一身雪白鮮嫩嘅幼滑美肌，確係令人一見心動。顏值方面，沙羅有一張娃娃臉，氣質清純可愛，令人好想去呵護同痛錫佢。

立志成名

同好多女優嘅出道故事差唔多，大瀧沙羅話自己喺東京行街時被星探發掘，經過一番考慮，決定同藝能事務所簽約，並且喺今年踏上寫真女優之路！由於沙羅個樣夠可愛、肌膚夠白滑、身材亦唔錯，所以被視為寫真界超新星！另外，阿妹為咗令拍攝效果更理想，特別增肥5公斤，仲好努力做運動，等肌肉顯得更結實，呢種敬業樂業嘅態度，認真抵讚！

除咗拍寫真，沙羅喺最近加入組合「MASK​​ OF GODDESS」，實行做埋樂壇偶像，仲為自己定下目標，要令愈嚟愈多人認識自己，希望佢會願望成真啦！