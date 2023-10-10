羅芙洛與孟海拍《皇家師姐》撻着因婚事而分手：昨日訪問先提及他！

著名動作演員孟海昨日（9日）離世，其姪女孟希璘今日證實伯父離世的消息。孟海由童星出身，客串李小龍主演的《龍爭虎鬥》，1985年更憑《皇家師姐》奪得香港金像獎最佳男配角獎，而該電影更為他撮合一段姻緣。

孟海於去年曾接受港台節目《一起走過》的訪問，除分享幕前的點滴，更罕有地大談當年與《皇家師姐》的第二女主角，來自美國的羅芙洛一段情。羅芙洛全名為仙迪亞羅芙洛（Cynthia Rothrock），13歲開始習武，擁有多項武術的最高資格。1985年28歲的她被洪金寶睇中，獲邀來港拍戲，第一部就是與楊紫瓊合演《皇家師姐》，當年孟海亦有參與演出及兼任動作指導。對於孟海離世，羅芙洛 在社交網心痛發文，並指自己先在前一天訪問中提及孟海，如今天人永隔，足證世事無常。

孟海被問到當時是否與對方一見鍾情，孟海笑言︰「邊有咁多情，日日開工對住，日日教佢做戲，《皇家師姐》一拍便拍咗6個幾月，日日開工，全靠楊紫瓊做翻譯，教佢講對白、走位、教戲。」一個不會英文，一個不會廣東話，但愛意就是跨越言語界限，羅芙洛甚至為他學過中文。孟海︰「開頭佢同我講請中文老師畀佢，然後跟國語老師學咗2、3個禮拜都唔得，就再搵咗個廣東話老師，學咗1個月都係唔得。」孟海憶述當時在片場，羅芙洛全靠楊紫瓊做翻譯，教她講對白、走位、演戲，當然亦有幫孟海一把。

由於廣東話太難學，羅芙洛感到意興闌珊，索性叫孟海學英文：「咁我就學英文，當時就係跟佢哋兩個（楊紫瓊、羅芙洛）學，講講吓就識。」成功打破語言界限，但難敵地域界限，拍拖5年多，最終因為結婚一事分手，他說：「當年佢係都要結婚，嗰時我只得26歲，對我嚟講梗係唔得，一結婚就要我去美國，佢一定要返美國，後來佢都返美國繼續拍戲，都有叫我去拍，有澳洲同其他地方，我就一部都冇接過，因為嗰時唔係好想。」主持人問到可有後悔放棄外闖機會？「梗係冇，點會後悔。」

孟海後來都有搵到終身伴侶，有個17歲的女兒。當時被追問會否復出拍戲？孟海笑說：「會，但幕前就唔好搞我。」孟海最後一次的電影演出，是在甄子丹主演，向經典香港動作片致敬的《一個人的武林》，客串監獄中一位社團老大。