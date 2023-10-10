應季大閘蟹登場　限時歎爆膏蟹

每年的10月至12月，都是品嘗大閘蟹的好時機，經歷上年大閘蟹荒，幸好今年大閘蟹供應充足，大家早已磨拳擦掌等拆蟹。請來大廚教大家揀蟹貼士，餐廳除提供膏香肥美原隻大閘蟹，更有傳統和創意的主題菜式，想感受爆膏的滋味，正是時候。

6両蟹大小適中

上年大閘蟹收成不似預期，價錢高企，今年走勢又如何？中環高級中菜館MOTT 32行政總廚李文星師傅指今年是大閘蟹豐收大造之年，但因應成本和運輸等提高，價錢和上年相若。以前吃大閘蟹，最多人提到就是太湖或陽澄湖，近年內地將蘇州和浙江等地統一稱為江蘇大閘蟹，讓市民更易選購。坊間有不同両數選擇，李師傅指如3至4両蟹味清淡而少膏，通常用來拆肉做蟹粉，原隻大閘蟹最理想的就是6両，蟹身大小均勻，膏香肉嫩，若太大隻，肉質可能會變老，影響口感。

教你揀靚蟹

李師傅指待到11月天氣變冷後，大閘蟹才真正達到最靚最高質的時候。揀蟹時有幾個要點，留意「青背金毛」，蟹蓋呈青綠色，蟹爪毛濃密呈金黃為佳，拿上手有一定重量，證明已飼養足夠時日。手指輕指向蟹眼，再郁動蟹腳，如兩部分都靈活轉動，證明富有生命力。翻起看蟹肚潔白無變灰黑，代表飼養水源乾淨，蟹腳關節呈黃色的話，表示蟹膏豐滿，吃時更滿足。若非即時享用，可用濕毛布輕包好，放在攝氏10至12度儲存，並盡快食用。

香口焗蟹粉菜

11月1日至12月8日，餐廳除推出足六両清蒸原隻大閘蟹，為讓客人有新鮮感，李師傅特別設計多款創意蟹粉菜。平常的蟹粉配蔬菜，多直接再淋上表面添味，放得太久有機會變得水汪汪，師傅想到西式烤焗方法，椰菜花加蟹粉烤焗，烤得乾爽的蔬菜配香口的蟹粉，原來好夾。另一道芝士蟹粉茄子杯，茄子釀蟹粉後鋪芝士烤焗，每一口都咁惹味。

鹹香湯圓

每次吃大閘蟹，飯後大家都習慣來一碗薑茶湯圓作驅寒，師傅以此作靈感推出鹹香的蟹粉湯圓，伴上湯享用，鹹鮮軟糯。的骰飽滿的福袋蟹粉，咬開後蟹粉在口腔中爆發，美味又福氣滿滿。最來一口滿滿葱香鮮味的籠仔蟹粉海鮮葱蓉飯，分外滿足。

傳統滬風味

講到吃大閘蟹，上海人可說最講究。尖沙咀一間正宗上海菜館个園竹語創辦人張貴寶先生來自上海，笑言由細食到大，他指當地人愛品嘗原隻清蒸大閘蟹外，各式家常上海菜在這個時候，都會配蟹粉來添鮮添味。不過張生指蟹粉配豆苗或豆腐，能顯示蟹粉最香最鮮的原汁原味，亦是當地人的熱門配搭。吃大閘蟹，離不開蟹醋和花雕，上海人愛甜，除醋汁會加片糖來煮，吃大閘蟹或菜式時配花雕酒，也會加粒話梅，感覺更佳。

由現時至12月中旬，餐廳除推出六両大閘蟹套餐，亦有多款傳統蟹粉菜式，餐廳自家製作的蟹粉，以薑汁代替薑米入饌，令蟹粉質感更加細滑。一道石鍋蟹粉竹笙豆腐，清嫩豆腐和竹笙吸取了蟹粉的味道，鮮甜美味。蟹粉小籠包輕蘸醋汁品嘗，最是提鮮。主菜的話，推介蟹粉炒野生河蝦仁和蟹粉獅子頭，前者彈牙清鮮，後者味濃富口感。最後以蟹粉拌麵或熱辣辣的蟹粉三鮮石鍋飯作結，令人滿足。