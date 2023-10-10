Lolly Talk爬COLLAR頭開處女騷：互相步伐不同

女子組合Lolly Talk今日（10日）現身九龍塘商場舉行演唱會記者會，宣布11月29日在九展舉行處女演唱會，吸引大批「波棒糖」（粉絲暱稱）撐場。8位成員Tania、阿妹、Yanny、Elka 、Ah Yo、Sinnie、阿蛋、Mei Mei清一色白色裝束現身，以Mei Mei低胸性感最煞食，台上Mei Mei率先講感受，站在台中的Ah Yo突然爆喊，Elka幫Ah Yo抹眼淚，而就讀理大的Tania，要趕回校考中期試，表示趁化妝時溫書，拍照期間工作人員忙催促她快點離開。她們透露為籌備演唱會，專程飛到日本拍攝演唱會海報，第一次8人同行出埠，拍攝演唱會海報之餘，還為新歌《二人限定故事》 拍MV，隨即現場唱出新歌，大冧粉絲。

Mei Mei表示知道開騷後，8個女仔一齊尖叫，能夠上九展舞台別具意義，因為她們由這個舞台比賽開始，一起見証成長。阿蛋笑言感覺像打機過關升呢，是成就解鎖。Sinnie覺得團員之間好似動漫角色，共同去完成旅程，她表示年頭頒獎禮組員喊到豬頭，現在終於能夠開騷，要感謝粉絲支持。Yanny表示當下最緊要控制飲食，笑言：「否則就肥肥。」阿妹亦表示會盡力，希望無悔，Tania感覺不真實，似發夢。

台上變大喊包的Ah Yo解釋因為聽到Mei Mei的一番話，腦海泛起所有回憶，心情十分緊張，自爆跟屋企人講開騷時，家人表示擔心她未能應付，希望能將最好一面呈現。問Meimei會否在演唱會中做性感擔當？她笑指是小驚喜，「到時就知。」問到其他成員將性感服交她穿？她笑言：「屆時我可能冇布着！」其他成員嘩聲四起，表示想看，Meimei續說：「我們正積極瘦身，希望有好身形給大家看，大家都辛苦，因為大家都鍾意食。」演唱會主題為「Little Things」意思是人生經歴好多小事，可能這些小事會影響一生。

Lolly Talk和COLLAR同是《全民造星IIII》出身，經常被人相提並論，如今Lolly Talk搶先爬過COLLAR頭開處女騷，她們說：「開心公司排到期還心願，同COLLAR成員係朋友，互相步伐不同，會做好本分，冇話早啲遲啲，唔會比較時間快慢，會行自己嘅路。」透露早前為Elka、阿妹和提早為明日生日的阿蛋慶生，搞了生日會，COLLAR的Day亦有出席，Yanny表示之後都會約COLLAR的Winka一聚，因為大家是中學同學。問會否請COLLAR做嘉賓？她們表示未知，嘉賓名單仍在安排當中，保證有驚喜。至於只有7首歌便開Show可擔心不夠歌？他們表示不擔心，除了演唱自己的歌曲外，希望開騷時可以表演新歌，及有不同項目致敬。

早前她們與周國賢完成《未來音樂祭》後於後台合照，周國賢向多位成員施熊抱照曝光，疑觸碰到敏感部位，惹來粉絲不滿戥Yanny及阿蛋不值，給他冠以「怪叔叔」之名。她們異口同聲否認「被胸襲」，沒有觸碰到私人部位：「冇，掂唔到，好安全，冇事。 （會幫周國賢講兩句好話？ ）要澄清，佢係我哋重要好夥伴，又係阿蛋撞樣嘅哥哥。」