糖妹做主持　方紹聰鬧爆陳建文被讚夠直接

J2台一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，近期則推出15集自家製旗艦綜藝節目《我要瞓鬥》，由陸浩明（6號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡（糖妹）擔任主持、鄭子誠聲音旁述。

節目本周進入淘汰階段，今晚（11日）素人及藝人組經歷42小時「瞓鬥」，生理及心理俱疲，藝人泰臣出場為各人充當心靈導師，教導各人模仿漁翁撤網，同時將心聲叫出來，抒發情緒。最先上場的是陳建文（文叔），他在節目中經常被方紹聰（奶仔）責難，但他拋漁網後大叫「奶仔多謝你」，在場各人大讚「好有愛」、「好感動」，連帶身旁奶仔亦眼有淚光。

文叔同奶仔接受大會訪問時，講到參加《我要瞓鬥》的緣起，文叔明言受奶仔邀請，他說︰「第二個叫我未必會，呢個叫就要參加。」文叔同奶仔相識10多年，欣賞對方優點是直接同快，每次自己「雲遊」，都靠對方拉回正軌︰「佢會叫你注意吓，畀到力量人哋。」而奶仔自爆是第二趟被文叔整喊，他靦腆的說︰「有次因為拍劇鬧文叔，自己事後諗返覺得好mean，鬧咗個師兄，但佢又好似無怪過我，仲對我好好。就由嗰刻對佢好。」