艾妮獨愛熟男　讚人夫更有魅力

英皇「Hi-Fi小天后」艾妮推出在日本錄音、製作及拍攝MV的Hi-Fi大碟，日前接受東網專訪時，她透露今趟逗留了超過3周，工作排得密麻麻，錯失旅遊及瘋狂購物的機會：「我帶咗幾萬蚊港幣過去，買咗啲化妝品同一個萬幾蚊嘅手袋，不過全部都係拍片用。」

除了忙新碟宣傳外，她感恩獲廣告商支持，有機會「嫁」給兩大型男：「同楊天宇拍咗公司嘅嫁喜金飾廣告，最開心係可以同李治廷拍銀行卡廣告，因為我係佢粉絲，由佢嗰齣內地劇《武則天》開始就鍾意佢，佢好靚仔！」問到對方已婚，傾慕度可有減退？她表示作為忠實粉絲，絕不會因為偶像做了人夫就變心，反而覺得增添了成熟男人味的男神更加靚仔。不過她開工時太過怕醜，只敢邀對方拍照留念，不敢交換電話號碼。

搭檔「鏡仔」超興奮

除了楊天宇和李治廷，「靚仔緣」特別旺的她，又有幸與MIRROR成員Edan及Anson Lo拍電影，雖然對手戲不多，但能夠與超級偶像見面是開心事，她說：「我有同佢哋影相，但唔可以甫出嚟住，連姜濤我都有合作過！」問到身邊多靚仔，揀男友是否睇樣為主？她說：「以前唔係，但依家覺得靚仔更理想，不過我鍾意年紀大啲嘅男仔，公司嗰啲唔係結咗婚就有女友，一係就年紀細過我，所以我都係專心工作先啦！」

化妝：Davina＠Cyrus Lee makeup Team

髮型：Jeremy Wong @myos.hair

服裝：The Surian

場地：Busybird＠busybirdbottle、男子閱讀會＠mens.reader.club