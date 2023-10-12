諗計踢走趙露思！迪麗熱巴志在必得　搶做「謀女郎」

名導張藝謀首拍網劇，原本找來易烊千璽擔正，但有傳最終由范冰冰的胞弟范丞丞「攝上」擔演。女主角當然爭崩頭，迪麗熱巴接拍機會甚高，但面對非常進擊的趙露思，迪麗熱巴正積極諗計踢走對方，已接拍另一漫畫劇的她，望憑表現穩站明年90小花最Top之位。

張藝謀執導的電影《堅如磐石》在內地上映未夠兩周便衝破10億元人民幣票房，日前又獲《第36屆東京國際電影節》頒發「特別成就獎」，喜訊不斷。早在4月時他曾宣布首次開拍網劇《英雄聯盟》，講明要既年輕、又酷又帥的男星當男主角，當時已有消息傳出他已出手找00後票房一哥易烊千璽擔演。雖然此劇以「雙男主」掛帥，但能夠拍張藝謀的劇，不少內地女星花旦即群出爭崩頭。有指近日人氣急升的趙露思已主動出擊，接洽有關方面傾談；但另一人氣花旦迪麗熱巴亦對女主角之位虎視眈眈，在二選一之情況下，兩女鬥個你死我活。

「新疆四美」之一的迪麗熱巴五官精緻立體，自出道以來一直人氣高企，影視及各類商業活動不斷，更是時尚界寵兒。日前時尚權威媒體Bof（The Business of Fashion）公布2023年全球時尚產業人物500強，迪麗熱巴成為今年唯一入選的亞洲女演員，亦是唯一的內地藝人，地位超然，認受性甚高。她被列為女神級毋庸置疑，不僅有漂亮面孔，更非常懂得利用時尚打破界限，是新一代的榜樣。而她的商務資源亦繼續攀升，有指現時幾大品牌都與她接洽相關代言，她亦接拍了漫畫劇《萬渣朝凰》，望明年「雙劇」出擊，重回90小花最Top之位。而她的工作室眼見楊紫憑《長相思》跑出，深明單靠商演、代言絕對不夠，影視發展不能落後，故一直都為迪麗熱巴爭大女主戲及正劇拍攝機會，現時有機會當然不會放過。至於趙露思以生活中的輕鬆、愛玩態度來演出電競題材的作品，不會有違和感，不論是性格、形象都非常適合！不過，網民大比數覺得迪麗熱巴今次的勝算比趙露思還要高。

男主角「換血」 延期開拍

此外，原本張藝謀最初屬意由易烊千璽擔任男主角，但有指易烊千璽看過劇本後，覺得角色人設不好，拍出來會帶點搞笑傻氣，其工作室決定不接拍，就算此劇話題、流量多高，他都不會博，怕會影響影圈定位。有指近日相當進取的范丞丞會攝位上陣做男主角，他現時有電影、電視揸手，之後主演的電視劇《久久愛》11月上線，由於他在入行開始就根基不穩，所以現時接作品都不會太執着，於綜藝節目甚受歡迎的他，實行挾着人氣密食當三番。現時主角「換血」，而范丞丞正拍攝電影《飛馳人生2》，之後又會跟關曉彤、李光潔、閆妮合拍新劇《小巷人家》，為了遷就他與迪麗熱巴的檔期，《英》劇由上月開機延遲至明年1月才正式開拍。

另外，《英》劇的男女配角分別為白敬亭及鍾楚曦，其他演員包括內地視帝、視后級的于和偉及海清。白敬亭已於橫店開拍新劇《仙台有樹》，拍攝期3個多月，正好趕得上入組。易烊千璽雖然不接拍，但日前他都好識做，於社交網晒出張藝謀執導的《堅如磐石》戲票，以示「支持」。

楊紫劉浩存被睇好隨時截胡

《英雄聯盟》男主角方面尚算有眉目，而女主角方面人選同樣引發熱議，除了迪麗熱巴及趙露思外，楊紫及「謀女郎」劉浩存都被網民看好。楊紫是公認顏值演技兼備的實力型小花，她曾經有拍攝電競劇的經驗，之前她跟李現主演的《親愛的，熱愛的》非常成功，以楊紫目前的實力、人氣及扛劇能力，如果由她來演必定會給此劇帶來非常大的關注度！

而劉浩存作為張藝謀一手捧出來的人氣小花，整體實力還是非常不錯，之前於張藝謀多部作品中表現還是不錯，以劉浩存現在的演技來說，於一部網劇做鑲邊女主，絕對足夠有餘。