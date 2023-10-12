2023日本紅葉預告　今年偏暖晚多少賞楓？

雖然香港10月仍有掛風，但日本的10月已漸轉涼，從10月下旬開始，日本全國從北到南，漸漸染成金黃，到了11月及12月便正式進入賞楓全盛季節。由於每年天氣狀況不同，日本紅葉最佳觀賞期日子，每年都有誤差，今年日本氣象株式會社，剛在月初發布了第二輪日本各地紅葉預測，今年有意到日本賞楓的朋友，不妨參考它預早買機票。

札幌晚半個月轉紅

今年日本氣溫相比往年明顯稍高，故推測今年日本各地紅葉最佳觀賞時間，或會比正常略晚，但程度上關東、關西、北海道、東北都各有分別，最明顯是北海道，札幌比正常轉紅時間慢足了半個月，而最多人看紅葉的京都，也預計比往常轉紅日子晚了一星期。按日本氣象資料推算，日本各重點城市從北到南，紅葉最佳觀賞日子如下：

率先睇紅葉轉黃

如果想看紅葉轉黃，不用等到全紅，也可早少許出發日本，日本氣象株式會社亦有對紅葉轉黃日子，亦有以下預測：

各地預計最佳賞紅葉日期

日本其他地區紅葉最佳觀賞日期，大家可詳細參考下表，方便大家鎖定賞楓地點。不過天氣總在不斷變化，準備出發日本賞楓的朋友，一定要時刻留意日本氣象株式會社網站，看不斷更新的紅葉預測。

日本氣象株式會社

日本全國賞紅葉景點

如果大家尚未決定往哪裏賞楓，不妨參考以幾個日本賞楓熱點推介：

藻岩山（北海道）搭纜車

是北海道札幌市最具人氣的紅葉勝地，最大吸引力是遊客名乘纜車俯瞰全山染紅秋色，晚上更能拍到日本三大夜景。

兼六園（金澤）賞庭園

金澤兼六園秋天色彩繽紛，它曾是是江戶時期加賀藩藩主前田家的私人庭園，全園都是精心打造的小橋流水、日式亭台樓閣，秋紅倒映水面，紅葉景色非常古雅。

六義園（東京）觀夜楓

六義園庭院建於江戶時代，故園中充滿了日本古風，在賞楓季節，晚上更會進行點燈，是少數在東京都內能賞「夜楓」的地方，是很方便的著名賞楓勝地。

北野天滿宮（京都）拍社神

北野天滿宮內，種有超過350棵楓樹，在有千年歷史的神社中賞紅葉，格外感到寧靜而神聖，是非常好的拍攝紅葉打卡的地點。

秋月城跡（福岡）賞城池

秋月城跡是座小城池，保存着極具歷史城牆及護城河，跟紅葉風景映襯得天衣無縫，它更曾為黑澤明及喬治·盧卡斯這兩位大導演，帶來不少電影靈感。